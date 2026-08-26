US Open 2026 le abre las puertas a las hermanas Williams y a Stan Wawrinka

Los tres tenistas recibieron la wild card que otorgó la organización a pocos días de iniciar el torneo.

Estados Unidos/Venus y Serena Williams, haciendo pareja en dobles, y el suizo Stan Wawrinka recibieron este miércoles invitaciones especiales de último momento para disputar el Abierto de Estados Unidos, último torneo de Grand Slam de 2026, que se inicia el domingo.

La Federación Estadounidense de Tenis (USTA) anunció que las hermanas Williams obtuvieron una wild card para disputar el torneo de dobles femenino.

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- Venus y Serena, en el dobles femenino -

La decisión de la USA llegó tras el espectacular regreso de Serena Williams el martes a la pista Arthur Ashe de Flushing Meadows, cuando junto al español Carlos Alcaraz ganaron su primer partido en el torneo de dobles mixto del US Open.

Serena y Alcaraz luego fueron eliminados en cuartos de final, también el martes.

Venus, su hermana mayor, ya había recibido una invitación para participar en el singles femenino del US Open, en el que Serena no participará.

Las hermanas Williams deberían jugar su primer partido de dobles el 3 o el 4 de setiembre, según la USTA.

Serena Williams, campeona de 23 torneos de Grand Slam en singles, regresó este verano al circuito a los 44 años, tras cuatro alejada del mismo.

Venus, de 46 años y con siete títulos de Grand Slam, volvió al circuito en julio de 2025 y ha disputado varios partidos tanto en individuales como en dobles.

Entre las dos hermanas suman 14 títulos de Grand Slam en dobles femenino, incluidos dos Abiertos de Estados Unidos (1999 y 2009).

También han ganado juntas tres medallas de oro olímpicas en dobles femenino.

La última vez que jugaron juntas en Nueva York fue en 2022, cuando perdieron su partido inaugural contra la pareja formada por las checas Lucie Hradecka y Linda Noskova. También perdieron en su debut en el WTA 1000 de Cincinnati hace diez días.

La dupla también había sido invitada a jugar en Wimbledon en julio, pero Serena tuvo que retirarse debido a una lesión en la rodilla sufrida durante su derrota en la primera ronda del torneo de singles.

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- Wawrinka, por última vez -

Inmerso en la última temporada de su carrera profesional, Stan Wawrinka recibió una invitación especial para jugar en singles.

El ex número tres del mundo, ganador de tres torneos de Grand Slam, entre ellos el US Open en 2016, se benefició de la baja del estadounidense Patrick Kypson (116), quien "se retiró debido a una lesión", precisaron en un comunicado los organizadores.

"Estoy muy entusiasmado de aceptar la wild card para el US Open 2026 y estoy deseando volver a jugar ante los aficionados en Nueva York", reaccionó Wawrinka, de 41 años, citado en el comunicado.

La sorpresiva invitación llegó un día después de que el suizo publicó un mensaje de despedida al US Open en sus redes sociales. La ausencia de Wawrinka en la lista original de invitaciones especiales había sido criticada por figuras del mundo del tenis, como Andy Roddick, ganador del torneo en 2003.

Invitado a los otros tres torneos de Grand Slam este año, Wawrinka alcanzó la tercera ronda del Abierto de Australia, pero fue eliminado en primera ronda de Roland Garros y de Wimbledon.

Por otra parte, los organizadores anunciaron que el brasileño Joao Fonseca, que se declaró baja por lesión el martes, será reemplazado por un "lucky loser", repescado entre los finalistas de la qualy, que comenzó el lunes y termina el viernes.

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