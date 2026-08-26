MLB noticias| Kyle Schwarber abre la puerta a los 40 jonrones en 2026 con una marca histórica para los Phillies

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Estados Unidos/Kyle Schwarber se convirtió en el primer jugador esta temporada en unirse al club de los 40 jonrones (uno con el que está bastante familiarizado) el miércoles por la tarde.

Schwarber conectó un bambinazo de tres carreras ante el abridor de los Marineros, Bryan Woo, en la segunda entrada del último juego de la serie de los Phillies en el T-Mobile Park para su cuadrangular número 40 de la temporada, la mayor cantidad en las Mayores. También fue el número 380 de su carrera en Grandes Ligas.

Esta es la cuarta vez en cinco campañas con los Phillies que Schwarber alcanza la marca de los 40 vuelacercas. Su tope personal antes de llegar a Filadelfia era de 38 cañonazos para los Cachorros en el 2019.

Las cuatro temporadas de 40 jonrones de Schwarber están empatadas con la leyenda de los Phillies, Ryan Howard, como la mayor cantidad en la historia de la franquicia. Howard logró la hazaña en cuatro campañas consecutivas del 2006 al 2009.

El lugar de Schwarber entre la élite del juego no se limita sólo a los Phillies.

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Sus cuatro años de 40 bambinazos también están empatados como la mayor cantidad entre todos los jugadores activos, uniéndose a Shohei Ohtani y a Aaron Judge. Ohtani, quien llegó al miércoles con 30 cuadrangulares, todavía tiene la oportunidad de registrar la quinta temporada de 40 jonrones de su carrera este año. Judge, sin embargo, tiene sólo 17 vuelacercas después de pasar la mayor parte de la campaña en la lista de lesionados.

Si bien es probable que Schwarber no se acerque a su marca personal de 56 jonrones de la temporada pasada, todavía tiene la oportunidad de llegar a 50 por segunda vez en su carrera de 12 años. Conectar su número 40 el miércoles lo pone a un ritmo para terminar con 48 en el 2026.

El equipo de Filadelfia se llevó la victoria por pizarra de 6 carreras a 0.

Información de Paul Casella (MLB.com)

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