Panamá Sub-17 da a conocer a sus rivales para partidos amistosos en España
El elenco panameño se prepara para competir en el Mundial de la categoría que se realizará en Catar del 19 de noviembre al 13 de diciembre de este año.
Panamá/El elenco que dirige el DT Felipe Baloy se enfrentará a los seleccionados Sub-17 de Australia, Marruecos y Vietnam en tres partidos de preparación rumbo al Mundial Sub-17 de Catar 2026.
La Selección Sub-17 de Panamá se prepara para viajar a España para continuar con su preparación con miras a la próxima Copa Mundial Sub-17 de la FIFA en el mes de noviembre en Catar.
La escuadra panameña que lidera el entrenador Felipe Baloy enfrentará a tres rivales que también se preparan para el Mundial Sub-17 en una competición a realizarse en Salou, España, del 24 de septiembre al 1 de octubre.
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Panamá Sub-17 estará enfrentándose a la Sub-17 de Australia el próximo 24 de septiembre, luego jugará el 26 de septiembre ante la Sub-17 de Marruecos y cierra su serie de tres partidos el 30 de septiembre ante Vietnam.
Los tres partidos a disputarse en la provincia de Tarragona, en Cataluña, servirán de preparación para el onceno panameño rumbo al Copa del Mundo Sub-17, que se jugará en Catar, del 19 de noviembre al 13 de diciembre.
El elenco panameño está ubicado en el Grupo A de la Copa Mundial Sub-17 junto a las selecciones de Catar, Egipto y Grecia.
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Panamá jugará el 19 de noviembre en su debut frente a Catar, luego jugará el 22 de noviembre frente a Grecia y cierra la fase de grupos el 25 de noviembre ante Egipto.
Sobre sus rivales, Australia está en el Grupo C del Mundial Sub-17 junto a Argentina, Dinamarca y Mozambique.
Vietnam está ubicado en el Grupo G junto a Malí, Nueva Zelanda y Bélgica.
Y Marruecos está en el Grupo H junto a España, China y Fiyi.
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Calendario
Lugar: Salou, España
- Panamá vs Australia (24 de septiembre)
- Marruecos vs Panamá (26 de septiembre)
- Australia vs Vietnam (27 de septiembre)
- Marruecos vs Australia (30 de septiembre)
- Vietnam vs Panamá (30 de septiembre)
- Marruecos vs Vietnam (3 de octubre)
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