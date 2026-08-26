Esther González, criticada por borrar fotos con su esposa e hijo tras fichar por un club saudita

La campeona del mundo de 2023 eliminó las imágenes con su esposa e hijo tras aterrizar en el Al Qadsiah, en medio de las leyes sauditas que penalizan la homosexualidad.

Barcelona, España/La delantera española Esther González ha sido objeto de críticas por parte de algunos aficionados este miércoles por eliminar fotos con su esposa y su hijo de sus redes sociales tras fichar por el club de fútbol saudita Al Qadsiah.

La jugadora de 33 años, que ganó el Mundial con España en 2023, se incorporó esta semana al equipo de la Saudi Women's Premier League.

Los aficionados han criticado a González por este paso, ya que la homosexualidad está prohibida en el reino saudita.

El 27 de julio, González dejó el Gotham FC de la NWSL tras acordar una rescisión de contrato de mutuo acuerdo para "atender asuntos personales en España", según informó el club estadounidense en un comunicado.

En 2023, el internacional inglés Jordan Henderson recibió críticas por fichar por el club Al Ettifaq de la Saudi Pro League desde el Liverpool, tras haber apoyado antes campañas en favor del colectivo LGBTQ.

Henderson dejó Arabia Saudita tras seis meses para unirse al Ajax neerlandés y posteriormente se disculpó por su paso por el país de Oriente Medio.

La Saudi Women's Premier League: La gran apuesta del fútbol femenino en Oriente Medio

El fútbol femenino atraviesa una transformación sin precedentes en Oriente Medio, y la Saudi Women's Premier League (SWPL) se ha posicionado como el epicentro de este cambio. Con un respaldo institucional masivo, infraestructuras de primer nivel y la incorporación progresiva de talento internacional, la máxima categoría del balompié femenino en Arabia Saudita avanza a pasos agigantados hacia su consolidación en el mapa mundial.

Crecimiento acelerado y competitividad en aumento

Desde su lanzamiento oficial, la liga ha experimentado una evolución exponencial tanto en el nivel técnico como en la estructura organizativa de los clubes. Equipos de gran tradición en el fútbol masculino, como Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ittihad y Al-Ahli, han invertido fuertemente en sus ramas femeninas, creando planteles competitivos capaces de atraer la atención mediática internacional.

Inversión y profesionalización: La liga ha destinado recursos significativos para ofrecer contratos profesionales, instalaciones de entrenamiento de alta tecnología y cuerpos técnicos con amplia experiencia en ligas europeas y sudamericanas.

La liga ha destinado recursos significativos para ofrecer contratos profesionales, instalaciones de entrenamiento de alta tecnología y cuerpos técnicos con amplia experiencia en ligas europeas y sudamericanas. Atracción de talento extranjero: La llegada de jugadoras internacionales de selecciones de la UEFA, CONMEBOL y CONCACAF ha elevado el ritmo de juego, sirviendo además como catalizador para el desarrollo de las futbolistas locales.

Impacto social y el futuro del talento local

Más allá de lo que sucede en el terreno de juego, la Saudi Women's Premier League representa un pilar fundamental en los programas de desarrollo deportivo de la región. El torneo no solo busca posicionar a sus clubes en el ámbito competitivo, sino también fortalecer la base de la Selección Femenina de Arabia Saudita de cara a los torneos oficiales de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC).

Con academias juveniles en expansión y una asistencia creciente en los estadios, la liga continúa rompiendo esquemas y estableciendo un nuevo estándar para el fútbol femenino en la región.