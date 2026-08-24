El conjunto panameño tiene dos compromisos importantes para sus aspiraciones de seguir avanzado en el certamen eliminatorio de FIBA Americas

Panamá/La selección masculina de baloncesto de Panamá se declara lista para afrontar un duelo crucial en la cuarta ventana clasificatoria rumbo al Mundial FIBA Catar 2027. El quinteto nacional recibirá primero a la invicta selección de Canadá y posteriormente viajará para medirse ante Bahamas.

Ubicados en el Grupo F, los panameños llegan a esta fecha con una marca de 2-4. El panorama del grupo presenta a Canadá en la cima e invicto tras seis presentaciones (6-0), mientras que Bahamas registra el mismo balance que la escuadra nacional (2-4), convirtiendo la jornada en una batalla directa por la clasificación.

"Estoy contento, como siempre, de estar acá en esta nueva etapa dándole continuidad al grupo", señaló el entrenador Nelson Colón. "Llevamos alrededor de cuatro o cinco entrenamientos juntos. Veo la continuidad de lo que hemos hecho; seguimos creciendo, añadiendo detalles y enfocándonos en lo que serán estos dos partidos bien fuertes e importantes".

Calendario de la doble jornada: