Rodrigo Merón se pone a disposición de Panamá para el Premundial de Béisbol U18

El manager, que llevó a Coclé a la conquista de tres títulos nacionales juveniles, asume un nuevo reto con un cuerpo técnico que combina juventud y experiencia.

Panamá/El experimentado Rodrigo Merón asume hoy el reto de dirigir a la Selección Nacional de Panamá de cara al Premundial de Santo Domingo, República Dominicana. cuando reciba a los jugadores que son parte de la preselección nacional en la Academia Mariano Rivera de La Chorrera.

"Aquí estamos, agradecemos a la Federación Panameña de Béisbol por la oportunidad y sabemos que es un reto grande, conseguir un cupo al Mundial de la categoría 2027 y es lo que venimos a trabajar", dijo Merón esta mañana en la Academia Mariano Rivera.

Merón destacó la presencia de su cuerpo técnico, entre ellos Sebastián Arroyo de gran experiencia en el béisbol profesional, Herman Montero con muchos años en este nivel de certámenes y otros coaches como Isaías Velasquez, pieza nueva y con futuro en este engranaje.

El equipo entrenará juntos estos días de cara al inicio del III Campeonato Nacional de Béisbol U23 que inicia este jueves 16 con la participación de seis equipos, incluyendo a la preselección nacional U18 que estará coordinando y dirigiendo Rodrigo Merón.

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Preselección

Actualmente, Panamá cuenta con una preselección de 40 peloteros de la que se conformará el equipo que competirá por el país en el certamen clasificatorio al próximo Mundial de Béisbol U18.

Lanzadores: Manuel Bustavino, Yeremi De León, César Berrío, Andrés Vergara, Roderick Rodríguez, Cristian González, Ayron García, Joiser González, Luis Navarro, Abdiel Castillo, Abel Rodríguez, Joseph Delgado, Jaffet Flores, Johan Camarena, Eddie Miller, David Rodríguez, Jhair Díaz, Ulises Herrera y Daniel Brown.

Manuel Bustavino, Yeremi De León, César Berrío, Andrés Vergara, Roderick Rodríguez, Cristian González, Ayron García, Joiser González, Luis Navarro, Abdiel Castillo, Abel Rodríguez, Joseph Delgado, Jaffet Flores, Johan Camarena, Eddie Miller, David Rodríguez, Jhair Díaz, Ulises Herrera y Daniel Brown. Receptores: Abdiel Hernández, Nestor Ramos, Omar Osorio, Miguel Gallardo, Luis Aranda y Melquis López.

Abdiel Hernández, Nestor Ramos, Omar Osorio, Miguel Gallardo, Luis Aranda y Melquis López. Cuadro Interior: Cristian Rodríguez, Mildre Nieto, David Murillo, Caleb Rivera, Jesús Arosemena, José Palomino, Eduardo Canto, Jaime Escudero y Lucas López.

Cristian Rodríguez, Mildre Nieto, David Murillo, Caleb Rivera, Jesús Arosemena, José Palomino, Eduardo Canto, Jaime Escudero y Lucas López. Jardineros: Johan Vigil, Danel Long, Jonathan Ramos, Hilder Miranda, Edward Delgado y Joans Montenegro.

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Información de Fedebeis