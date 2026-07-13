Panamá se presentará en el Optimist International Junior Golf Championship 2026

Niños niñas y jóvenes, entre los 10 y 18 años, forman parte de la representación de Panamá en ese certamen.

Panamá/Una sólida delegación panameña competirá desde el 15 de julio en el prestigioso Optimist International Junior Golf Championship, que se juega en el Trump Doral Resort en Miami, Estados Unidos, una de las citas juveniles más importantes del mundo, a la cual diez golfistas locales accedieron gracias a su destacado desempeño en el ranking nacional de la Asociación de Golf de Panamá (Apagolf).

Este campeonato se ha consolidado como el trampolín definitivo para las futuras estrellas del golf mundial. Por sus campos han desfilado leyendas de la PGA y la LPGA en sus etapas formativas, incluyendo a figuras de la talla de Tiger Woods, Phil Mickelson, Ernie Els, Lexi Thompson y Nancy Lopez, lo que convierte a este certamen en una vitrina de altísima exigencia y prestigio internacional.

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El semillero panameño medirá fuerzas ante rivales de decenas de países en las siguientes categorías:

15 a 18 años: Juan David Arias.

Juan David Arias. Damas 15 a 18 años: Megumi Nakada y Alexa Rodríguez

Megumi Nakada y Alexa Rodríguez 14 a 15 años: Carlos Robleto y José Miguel Ríos.

Carlos Robleto y José Miguel Ríos. 12 a 13 años: Ian Btesh y Phillips de Roux

Ian Btesh y Phillips de Roux Niñas 10 a 12 años: Liz Marie González y Amelie Martínez

Liz Marie González y Amelie Martínez 10 a 11 años: Mateo Ospina

El gran momento que atraviesa esta disciplina en el país fue ponderado por la dirigencia local, que ve en esta masiva participación el resultado de un plan de desarrollo sostenido.

"Panamá posee un enorme potencial en el golf juvenil. Actualmente, el semillero local atraviesa un momento extraordinario; prueba de ello es que, además de esta importante cita en el Optimist, dos equipos de jóvenes panameños compitieron en varios torneos en territorio estadounidense", destacó Joaquín Boyd, directivo de categorías juveniles de Apagolf.

Nota de prensa