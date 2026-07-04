Panamá dice presente en el Uswing Mojing Junior World Golf Championships 2026

Una delegación de diez promesas panameñas competirá en las míticas canchas de Torrey Pines y Singing Hills de San Diego. El evento reúne a más de 1,250 jugadores de 56 países.

Panamá/Con el respaldo de una temporada exitosa en el Ranking Nacional de la Asociación de Golf de Panamá (APAGOLF), una delegación de promesas infantiles y juveniles ha sellado su boleto para representar a Panamá en el Uswing Mojing Junior World Golf Championships 2026.

El evento, considerado el torneo internacional de golf juvenil más grande y multicultural del planeta, se disputará del 5 al 9 de julio en San Diego, California.

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Fundado en 1968, este certamen mundialista reunirá este año a unos 1,250 participantes procedentes de 56 países y 42 estados de EE.UU., convirtiéndose en el escenario definitivo donde se forjan las futuras estrellas del golf global.

Los atletas panameños consiguieron su cupo de manera meritocrática tras liderar sus respectivas categorías a lo largo de la exigente gira local de APAGOLF.

El equipo nacional combina experiencia previa en canchas internacionales con el debut de talentos emergentes en los niveles infantiles:

Categoría 15-18 años (Caballeros): Pablo Tomas del Grosso, Pablo Antonio Brenes y Eduardo de León.

Pablo Tomas del Grosso, Pablo Antonio Brenes y Eduardo de León. Categoría 15-18 años (Damas): Megumi Nakada.

Megumi Nakada. Categoría 13-14 años (Caballeros): Ricardo Arango y Juan Raúl Boyd.

Ricardo Arango y Juan Raúl Boyd. Categoría 13-14 años (Damas): Ana Lucía Ureña.

Ana Lucía Ureña. Categoría 11-12 años: Aurelio Gómez Sandoval.

Aurelio Gómez Sandoval. Categoría 9-10 años: Gabriel Nicolau del Roure.

Gabriel Nicolau del Roure. Categoría 7-8 años: Charlie Dunne.

Los jugadores verán acción de manera simultánea en diferentes sedes de San Diego según su edad. La categoría mayor (15-18 años) asumirá el reto cumbre en los campos North y South Course de Torrey Pines (sede habitual del PGA Tour), mientras que las divisiones infantiles se distribuirán en complejos de alta exigencia como el Singing Hills Golf Resort y The Golf Club of California.

"Ver a este grupo de niños y jóvenes clasificar por mérito propio a este evento demuestra que el semillero del golf panameño sigue creciendo con fuerza. Jugar en canchas con la historia de Torrey Pines es una experiencia de vida y un termómetro real ante los mejores del mundo", señaló Joaquín Boyd, Directivo de APAGOLF SUB.18.

Tras los días de registro y prácticas oficiales, las salidas de la primera ronda competitiva arrancarán oficialmente el próximo martes 7 de julio. El objetivo de la delegación local no solo es competir al más alto nivel, sino consolidar la línea de crecimiento internacional que el golf panameño viene demostrando en la región.

Nota de prensa