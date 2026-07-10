Panamá está listo para el FCG Callaway World Championship 2026 en San Diego

Panamá/Siete jóvenes golfistas panameños sellaron su clasificación al prestigioso FCG Callaway World Championship 2026, que se disputará del 13 al 15 de julio de 2026 en San Diego, California, Estados Unidos, tras culminar en las posiciones de vanguardia del ranking nacional de la Asociación de Golf de Panamá (Apagolf).

La delegación local, que reúne a varias de las promesas más firmes de la disciplina en el país, competirá en suelo estadounidense dividida en cinco categorías por edad, enfrentándose a los mejores talentos del golf juvenil a nivel global.

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El equipo oficial quedó conformado de la siguiente manera:

Categoría 15 a 18 años (Caballeros) : Diego Alfaro, Daniel Hylton y Eduardo de León.

: Diego Alfaro, Daniel Hylton y Eduardo de León. Categoría 15 a 18 años (Damas) : Megumi Nakada y Alexa Rodríguez.

: Megumi Nakada y Alexa Rodríguez. Categoría 13 a 14 años (Boys ): Michael Rottenberg y Carlos de León.

): Michael Rottenberg y Carlos de León. Categoría 11 a 12 años (Boys) : Moisés Avila.

: Moisés Avila. Categoría 9 a 10 años (Boys): Tomás Avila.

Organizado bajo el paraguas de la Future Champions Golf (FCG), este certamen mundialista se ha consolidado como una de las vitrinas juveniles más competitivas e importantes de los Estados Unidos. El torneo se celebra anualmente en prestigiosos campos del sur de California y sirve como puente directo para que los reclutadores de las universidades de la División 1 de la NCAA pongan sus ojos en el talento internacional.

Históricamente, los torneos mundiales juveniles de San Diego han visto dar sus primeros pasos a superestrellas mundiales de la talla de Tiger Woods, Phil Mickelson y Ernie Els, lo que eleva el prestigio de la competencia a la que asisten estos jóvenes panameños.

La relación de Panamá con las citas mundialistas en San Diego no es nueva, pero sí cada vez más sólida. Año tras año, Apagolf ha fortalecido sus semilleros de base, logrando enviar delegaciones competitivas gracias a la regularidad de su ranking nacional.

En ediciones anteriores, jugadores de la élite amateur e infantil panameña han utilizado estas vitrinas para foguearse al más alto nivel y demostrar el crecimiento sostenido del golf en el istmo.

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Nota de prensa