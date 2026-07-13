MLB All Star Game 2026| Iván Herrera: conoce al pelotero que devolvió a Panamá al Juego de Estrellas de las Grandes Ligas

El Juego de las Estrellas del béisbol de las Grandes Ligas se realizará el martes 14 de julio a las 7:00 p.m. y será transmitido por TVMAX y TVN Pass.

Panamá/ A pesar de que las lesiones limitaron su tiempo como receptor, Iván Herrera supo afrontar la situación en el rol de bateador designado con los Cardenales de San Luis. Prueba de ello es que él fue convocado por la Liga Nacional para asumir el puesto, que dejó vacante en su roster el estelar Shohei Ohtani, en el Juego de las Estrellas del béisbol de las Grandes Ligas que se realizará este martes en el Citizens Bank Park de Filadelfia.

El llamado de Herrera tiene un significado especial para Panamá, ya que es el primer pelotero panameño llamado para ese encuentro en 13 años. La ocasión anterior fue en el año 2013 cuando Mariano Rivera estiuvo presente en el que fue el último Juego de las Estrellas de su carrera en la 'Gran Carpa'.

A continuación hacemos un recorrido de lo que ha sido esta campaña para Iván Herrera y resaltamos algunos aspectos de su trayectoria en las Mayores.

Te puede interesar: MLB Home Run Derby 2026| Todo listo para el festival de cuadrangulares en las Grandes Ligas

Temporada 2026

A mediados de julio de 2026, Iván Herrera se encuentra establecido en el lineup de San Luis alternando entre la receptoría y el rol de bateador designado.

Estadísticas Clave

Promedio de bateo (AVG): .249

.249 Porcentaje de embasarse (OBP): .381

.381 Cuadrangulares (HR): 11

11 Carreras impulsadas (RBI): 40

40 Carreras anotadas (R): 60

60 Bases robadas (SB): 5

Te puede interesar: Mundial 2026: Noruega recibe un recibimiento triunfal histórico en Oslo tras su épico cuarto de final

Lo más destacado de su año

Disciplina y OBP de élite: El mánager de los Cardenales, Óliver Mármol , ha elogiado repetidamente las decisiones de Herrera al bate. Su habilidad para no perseguir lanzamientos fuera de la zona le permite mantener un OBP sobresaliente (rozando los .400 en varios tramos de la campaña).

El mánager de los Cardenales, , ha elogiado repetidamente las decisiones de al bate. Su habilidad para no perseguir lanzamientos fuera de la zona le permite mantener un OBP sobresaliente (rozando los .400 en varios tramos de la campaña). Maestro del Sistema de Desafíos (ABS): Con la implementación del Challenge System de pitcheo automatizado en 2026, Herrera ha destacado por su agudeza visual. Ha ganado la mayoría de los retos tanto en su faceta de bateador como de receptor, aportando un valor medible en carreras para San Luis .

Con la implementación del de pitcheo automatizado en 2026, ha destacado por su agudeza visual. Ha ganado la mayoría de los retos tanto en su faceta de bateador como de receptor, aportando un valor medible en carreras para . Retorno sólido a la receptoría: Luego de actuar principalmente como bateador designado en 2025 debido a molestias de rodilla e isquiotibiales, en 2026 se sometió previamente a una limpieza en el codo derecho. Esto le ha permitido jugar notablemente más juegos detrás del plato y enfocarse en mejorar aspectos defensivos como el encuadre de lanzamientos ( framing ) y la consistencia en los bloqueos.

Luego de actuar principalmente como bateador designado en 2025 debido a molestias de rodilla e isquiotibiales, en 2026 se sometió previamente a una limpieza en el codo derecho. Esto le ha permitido jugar notablemente más juegos detrás del plato y enfocarse en mejorar aspectos defensivos como el encuadre de lanzamientos ( ) y la consistencia en los bloqueos. Rendimiento en la carretera: El panameño ha mostrado una notable preferencia por batear fuera de casa este año, registrando tramos donde su promedio y slugging aumentan sustancialmente cuando juega como visitante en comparación con el Busch Stadium.

Te puede interesar: Mundial 2026 | Francia y España se enfrentan por un boleto a la final y la hegemonía del fútbol europeo

Trayectoria General