Mundial 2026 | Francia y España se enfrentan por un boleto a la final y la hegemonía del fútbol europeo

Franceses y españoles protagonizan una semifinal histórica en la que está en juego mucho más que el pase a la final del Mundial 2026: el dominio del fútbol europeo en el siglo XXI.

Panamá/La semifinal del Mundial 2026 entre Francia y España promete ser uno de los partidos más trascendentales de la historia reciente del fútbol.

Más allá del boleto a la gran final, ambas selecciones pondrán en juego el prestigio de consolidarse como la gran potencia europea del siglo XXI. Tras la era de dominio de Brasil, Alemania e Italia, franceses y españoles han marcado una época con títulos, finales y generaciones repletas de talento.

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La selección dirigida por Didier Deschamps afronta una oportunidad única para seguir escribiendo páginas doradas en la historia. Francia ha disputado cuatro finales entre Eurocopas y Copas del Mundo durante este siglo, incluyendo las finales mundialistas de 2006, 2018 y 2022. Si logra vencer a España, alcanzará su tercera final consecutiva de un Mundial, una marca que únicamente han conseguido Brasil y Alemania. El conjunto galo combina una de las defensas más sólidas del torneo con un ataque liderado por Kylian Mbappé, heredero de una tradición ofensiva que tuvo como referentes a Zinedine Zidane y Thierry Henry.

Por su parte, España llega respaldada por un impresionante rendimiento en las fases decisivas de los grandes torneos. Aunque esta será apenas su segunda semifinal de una Copa del Mundo, la Roja ha ganado cuatro de sus últimas cinco semifinales en competiciones internacionales y terminó levantando el trofeo en cada una de esas ocasiones, incluido el histórico Mundial de Sudáfrica 2010. Además, el equipo español ha evolucionado su tradicional tiki-taka hacia un estilo más vertical y efectivo, respaldado por una defensa que solo ha recibido un gol en todo el Mundial 2026.

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La historia entre ambas selecciones también añade un ingrediente especial al choque. En 38 enfrentamientos oficiales, España domina el historial con 18 victorias, mientras que Francia suma 13 triunfos. Sin embargo, el último antecedente mundialista favorece a los galos, que eliminaron a los españoles por 3-1 en los octavos de final del Mundial de Alemania 2006. En contraste, los enfrentamientos más recientes sonríen a la selección española, vencedora de las semifinales continentales disputadas en 2024 y 2025.

El vencedor de este auténtico clásico moderno del fútbol europeo avanzará a la final del Mundial 2026, donde enfrentará a Argentina o Inglaterra, pero también dará un paso decisivo para afianzarse como la selección más dominante de la Europa contemporánea. Con historia, talento y prestigio en juego, el duelo entre Francia y España promete ser uno de los grandes capítulos de esta Copa del Mundo.

Con información de FIFA.

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