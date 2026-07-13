Mundial 2026| Diego Forlán: Uruguay pone la mira en una de sus recordadas figuras para cimentar su nuevo proyecto

Uruguay/La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) está a un paso de acordar con Diego Forlán para que asuma como entrenador de la selección Sub-20 y en forma interina el combinado absoluto, tras el fracaso de la Celeste en el Mundial 2026 con Marcelo Bielsa al mando.

El presidente de la AUF, Ignacio Alonso, dijo el domingo que el exdelantero, líder de la Celeste que llegó a semifinales del Mundial de Sudáfrica 2010, donde terminó en cuarto lugar, está "entusiasmado" con la idea.

El acuerdo se cerraría en "las próximas horas", dijo el dirigente al Canal 12 de la televisión uruguaya.

Sí el acuerdo prospera, Forlán, de 47 años, elegido mejor jugador del Mundial 2010, dirigirá a la Celeste en la ventana de amistosos de septiembre y octubre de este año y de marzo de 2027, con rivales a confirmar.

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Además, tomaría las riendas de la Sub-20 de cara al Campeonato Sudamericano de la categoría que se disputará en enero próximo, clasificatorio para el Mundial 2027, que albergarán Azerbaiyán y Uzbekistán.

Todavía "faltan algunos detalles, no está cerrado", dijo este lunes a la AFP una fuente de la federación charrúa.

Si tiene éxito en el equipo Sub-20 y en los amistosos no es descartable que Forlán sea ratificado como seleccionador de la Celeste, afirmó la fuente.

Los restantes integrantes del equipo técnico no están confirmados, añadió.

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Forlán es el tercer goleador histórico de la Celeste, con 36 tantos, detrás de Luis Suárez (69) y Edinson Cavani (58) con quienes compartió la delantera de la selección entre 2007 y el Mundial de Brasil 2014.

Ganador del Balón de Oro en Sudáfrica 2010, del que también fue uno de los máximos goleadores con 5 tantos, Forlán se coronó campeón de la Copa América 2011 en Argentina, último gran logro de la selección mayor uruguaya.

La elección de Forlán se produce semanas después de la debacle que vivió Uruguay en el Mundial 2026, donde quedó eliminado en la fase de grupos.

Dirigida por el Loco Bielsa, la Celeste empató ante Arabia Saudita (1-1) y Cabo Verde (2-2) y perdió 1-0 con España.

Pese a su extensa y exitosa carrera como futbolista, la elección de Forlán sorprendió por su escasa experiencia que suma como DT. Dirigió en primera división a Peñarol durante 11 partidos en 2020 y en 2021 entrenó a un equipo de la segunda división uruguaya.

Como jugador, Forlán inició su carrera en Independiente de Argentina, con el que debutó como profesional con 18 años en 1998. De allí saltó en 2002 al Manchester United y luego jugó el Villareal y Atlético de Madrid, siendo con ambos equipos máximo artillero de la LaLiga, y en el Inter de Milan.

Cerró su carrera como jugador en 2019 a los 40 años, tras jugar el primer semestre de 2018 en el Kitchee de la Premier League de Hong Kong.