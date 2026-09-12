Panamá Oeste es el campeón nacional de béisbol u10 2026

Los pequeños vaqueros remontaron en el último episodio y se quedaron con la corona.

Panamá/Panamá Oeste se quedó con el título de campeón nacional de béisbol u10 al imponerse este sábado a Los Santos, por 7 carreras a 5, en el partido final del certamen local realizado en la Academia Mariano Rivera de La Chorrera.

Los pequeños vaqueros perdían por marcador de 5 carreras a 1 hasta que concretaron una remontada de seis anotaciones en la parte alta del sexto episodio que les dieron la victoria.

Guillermo Quiñones fue el lanzador ganador tras una faena de tres entradas en las que permitió dos imparables, dio un ponche y una base por bola.

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La derrota la cargó Dylan Mendieta quien toleró cuatro inatrapables y cinco anotaciones en dos episodios y dos tercios.

David Solís bateó dos hits en dos turnos, anotó una carrera y empujó una por Panamá Oeste. Josué Bultrón de 3-2 con una anotada y dos remolcadas y Jheremy Moreno de 1-1 con una anotada y dos remolcadas.

Por Los Santos, José Vergara de 3-2 con una carrera anotada y una impulsada. Osiel Jaén de 2-1 con una anotada y Alejandro Delgado de 4-1.

Tercer lugar

Más temprano se realizó el partido por el tercer puesto del Campeonato Nacional de Béisbol U10 entre Panamá Este y Panamá Metro.

Cinco carreras en la parte baja del sexto episodio bastaron para que los metropolitanos se llevaran el triunfo, por 8 a 7, y se quedaran terceros en el certamen.

El rali de Panamá Metro tuvo su punto culminante cuando Rogelio Fernández pegó el incogible que produjo la carrera decisiva que fue anotada por Josías González.

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Andrei Gordón fue el serpentinero que se acreditó la victoria. Christian Martínez cargó con el descalabro.

Rogelio Fernández destacó a la ofensiva por los metropolitanos con tres hits en tres turnos, una carrera anotada y una empujada. Diego Rodríguez de 3-2, una anotada y una impulsada, Javier Pérez y Andrei Gordón de 3-1 con una anotada y una remolcada cada uno.

Por Panamá Este, Israel Zúñiga, Ianlucca Samaniego y Enghel Quintero de 2-1 con una carrera anotada y una impulsada cada uno.