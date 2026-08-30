Béisbol U23 2026 semifinales - resultado| Panamá Oeste sentencia a Metro en extra innings y es finalista del campeonato nacional

El conjunto del West enfrentará a Chiriquí Occidente en la serie final del certamen.

Panamá/Panamá Oeste necesitó 11 episodios para vencer a Panamá Metro, por 4 carreras a 3, y obtener la clasificación a la final del III Campeonato Nacional de Béisbol U23.

El estadio Rod Carew de la ciudad de Panamá fue el escenario del segundo encuentro de la serie semifinal entre ambos equipos. Este comenzó el sábado 29 de agosto, pero fue interrumpido por lluvia y continuó este domingo 30.

Con la pizarra empatada a tres carreras por bando, llegó el turno de los 'Vaqueros' en la parte baja del episodio 11. Con corredores en segunda y tercera base, y un out en la pizarra, Miguel Domínguez conectó un imparable que condujo a Arod McKenzie hacia el 'home plate' para marcar la carrera del triunfo y de la clasificación a la final.

Edgar Samaniego permitió cuatro imparables y una carrera, dio dos ponches y una base por bola en seis episodios para ser el lanzador ganador. En tanto que Francisco Sánchez cargó con la derrota.

Yeremy Sánchez pegó tres hits en cuatro turnos por Panamá Oeste. Osvaldo Cuevas de 4-2 con una anotada y Mauricio Pierre de 6-2 con dos empujadas.

Por Panamá Metro, Omar Ortega bateó de 5-2 con dos carreras impulsadas. Luis Rivera, Joshua Cedeño y José González de 5-2 cada uno.

Los del 'West' ganan esta serie semifinal con récord de dos victorias sin derrotas y enfrentará en la final a Chiriquí Occidente que superó a Coclé en dos partidos de las semifinales.

Calendario de la final

La Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) reveló este domingo la programación de los partidos de la serie final del III Campeonato Nacional de Béisbol U23 entre Panamá Oeste y Chiriquí Occidente.

La serie está pactada al ganador de tres de un límite de cinco juegos los que se realizarán en las siguientes fechas:

Martes 1 de septiembre de 2026 : Panamá Oeste vs Chiriquí Occidente (Estadio Kenny Serracín)

: Panamá Oeste vs Chiriquí Occidente (Estadio Kenny Serracín) Miércoles 2 de septiembre de 2026 : Panamá Oeste vs Chiriquí Occidente (Estadio Kenny Serracín)

: Panamá Oeste vs Chiriquí Occidente (Estadio Kenny Serracín) Viernes 4 de septiembre de 2026 : Chiriquí Occidente vs Panamá Oeste (Estadio Mariano Rivera)

: Chiriquí Occidente vs Panamá Oeste (Estadio Mariano Rivera) Sábado 5 de septiembre de 2026 : Chiriquí Occidente vs Panamá Oeste (Estadio Mariano Rivera) *

: Chiriquí Occidente vs Panamá Oeste (Estadio Mariano Rivera) Lunes 7 de septiembre de 2026: Panamá Oeste vs Chiriquí Occidente (Estadio Mariano Rivera)*

Todos los partidos iniciarán a las 7:00 p.m.

*: en caso de ser necesario