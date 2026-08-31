Lionel Messi | Conoce hasta cuándo es el contrato con el Inter Miami

Panamá/El futuro deportivo de Lionel Messi vuelve a acaparar los reflectores internacionales. Tras el anuncio de su retiro de la Selección de Argentina, las especulaciones sobre el fin de su carrera en el fútbol activo se han intensificado.

Actualmente, el astro argentino dispute sus últimos años de carrera profesional en las filas del Inter Miami de la Major League Soccer (MLS), donde continúa siendo la máxima figura del balompié norteamericano.

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La fecha exacta del fin del contrato de Messi según Transfermarkt

De acuerdo con los datos oficiales de la plataforma Transfermarkt, el vínculo contractual de Lionel Messi con el Inter Miami está firmado hasta el 31 de diciembre de 2028.

En la estructura financiera del acuerdo, se estableció un salario base anual de 12 millones de dólares. Sin embargo, entre acuerdos comerciales estratégicos, porcentajes de ganancias sobre la franquicia y compensaciones acordadas directamente con la MLS, se estima que el ingreso real de Messi supera los 50 millones de dólares anuales.

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El cambio de calendario en la MLS y un posible adiós anticipado

Un factor clave a tomar en cuenta en el horizonte de Messi es la reestructuración del torneo estadounidense. El acuerdo original se firmó bajo el formato tradicional de año calendario de la MLS. Sin embargo, a partir del verano de 2027, la liga estadounidense cambiará su formato para alinearse con el calendario habitual de las ligas europeas.

Debido a esta transición operativa, el adiós definitivo de Lionel Messi del fútbol profesional podría adelantarse para mediados de 2028, coincidiendo con el cierre de la primera temporada disputada bajo el nuevo calendario internacional.

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El impacto histórico de la "Era Messi" en el Inter Miami

Desde su sonada llegada en el verano de 2023 procedente del Paris Saint-Germain (PSG), la presencia del rosarino transformó radicalmente al club del sur de la Florida. En estos años de estancia, Inter Miami se convirtió en la franquicia más mediática de los Estados Unidos y cosechó un palmarés histórico encabezado por la MLS Cup (2025), la MLS Supporters' Shield (2024) y la Leagues Cup (2023).

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