Real Madrid vs Málaga resultado| Goleada blanca en el Bernabéu y liderato en LaLiga

El equipo merengue se presenta ante sus fanáticos en la tercera jornada de la liga española 2026-2027.

España/El Real Madrid goleó 4-0 al Málaga en el Santiago Bernabéu, este domingo en la tercera fecha del campeonato español, para ponerse en cabeza de LaLiga.

Jude Bellingham abrió el marcador (19') y provocó el tanto en propia puerta de Alfonso Herrero (26'), antes de que Kylian Mbappé hiciera el 3-0 (30) y Arda Güler pusiera el 4-0 (90+1) ya en el descuento.

El Real Madrid sigue contando por victorias sus partidos en LaLiga, sumando un pleno de 9 puntos, tras un partido en el que fue el dominador absoluto ante el recién ascendido Málaga, que se mostró inofensivo en su visita a la capital.