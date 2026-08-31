Lionel Messi reacciones: desde el llanto de sus excompañeros hasta el homenaje de Milei y la FIFA

El Diez pone fin de esta manera a 21 años de representar a su país, con el que ganó el Mundial de Catar 2022 , las Copas América de 2021 y 2024 , así como la Finalissima de 2022 .

Buenos Aires, Argentina/Para los argentinos de a pie la noticia fue un golpe, aunque esperable desde que la Pulga anunció que el de Norteamérica 2026 fue su sexto y último Mundial.

También mostraron su tristeza varios de sus excompañeros internacionales, desde Ángel Di María hasta su lugarteniente Rodrigo De Paul, y el jefe de la FIFA, Gianni Infantino.

"Estoy súper triste de que se retire, aunque lo siento como algo natural", dijo a la AFP Luz Nobili, una música de 34 años.

Para Ernesto Godoy, un docente de 38 años, con el retiro de Messi de la selección "se termina una época de grandes individuos de fútbol", dijo al recordar a Maradona, fallecido en 2020.

La Pulga tuvo un comienzo turbulento para conquistar a sus compatriotas, rendidos ante la figura del Pelusa, y trasladar a Argentina la magia con la que enamoró al mundo en el FC Barcelona (2004-21).

Pero alzó vuelo de la mano del seleccionador Lionel Scaloni, junto a quien comandó la que muchos consideran la mejor selección albiceleste de la historia.

"Muchas gracias, hombre imposible (increíble)", lo homenajeó en X el presidente argentino, Javier Milei.

"Gracias eternas, Leo. Te vamos a amar hasta el final de nuestros días", afirmó por su parte la Asociación del Fútbol Argentino.

Líder -

Scaloni rodeó al ídolo con un plantel de soldados que se desvivieron por su capitán y regresaron a Argentina a lo más alto de la élite planetaria, tras una sequía de títulos de casi tres décadas.

Antes de la llegada del seleccionador, quien asumió en 2018, Messi tuvo reveses dolorosos como las derrotas en las finales del Mundial de Brasil 2014 y de las Copas América de 2015 y 2016.

En 2016 llegó incluso a anunciar un retiro temporal que resultó temporal para alegría del fútbol. Se radicó siete años después en la MLS de Estados Unidos, una liga menor pero que le permitió ahorrar energía para explotar con su país.

A pesar de acariciar los 40 años, una edad en la que la mayoría de jugadores ya han colgado los botines, Messi fue una de las grandes figuras en Norteamérica 2026 con ocho goles y un fútbol a la altura de sus mejores momentos.

Pero en el juego definitivo ante La Roja (1-0) tuvo una de sus peores actuaciones, aunque luego reconocería que no tuvo piernas para defender el título conquistado cuatro años antes en Catar, el tercero de Argentina (1978 y 1986) en la máxima cita del balompié.

"Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!", escribió el ahora excapitán argentino.

Golpe íntimo -

Tras poner fin a su ciclo internacional, las dudas pasan ahora por su continuidad en el Inter Miami, con el que tiene contrato hasta 2028.

Días después de la muerte de su padre, el 8 de agosto, el atacante avisó que evaluaba anticipar su retiro completo.

El ganador de ocho Balones de Oro reveló que escribió el texto en el que anuncia su despedida de la Albiceleste el 21 de julio, dos días después de perder la final del Mundial contra España.

Y que el fallecimiento de su padre -a los 68 años, por un cáncer, según medios- impulsó la decisión de sepultar su aventura con el equipo nacional.

"Después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes" de dejar la Albiceleste, explicó en su misiva.