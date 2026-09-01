Béisbol U23 2026| Panamá Oeste vs Chiriquí Occidente: lluvia impide inicio de la serie final del campeonato nacional

La serie final del certamen u23 estaba prevista para iniciar este 1 de septiembre en el estadio Kenny Serracín de David.

Panamá/El primer partido de la Serie Final del Campeonato Nacional de Béisbol U23, entre los equipos de Chiriquí Occidente y Panamá Oeste, fue pospuesto este martes debido a las fuertes lluvias registradas en David, Chiriquí, obligando a la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) a modificar el calendario de la definición del campeonato.

De acuerdo con la nueva programación, los dos primeros encuentros de la serie se disputarán en el estadio Kenny Serracín de David, el miércoles 2 y jueves 3 de septiembre, ambos a partir de las 10:00 a.m.

El viernes 4 de septiembre será jornada de traslado hacia Panamá Oeste, mientras que el sábado 5 se retomará la acción con el Juego 3 de la Serie Final, programado para las 7:00 p.m. en el estadio Mariano Rivera de La Chorrera.

De ser necesarios, los partidos 4 y 5 se disputarán el domingo 6 y lunes 7 de septiembre, respectivamente, también desde las 7:00 p.m. en el estadio Mariano Rivera.

Fedebeis informó que, de persistir las condiciones climáticas adversas durante el desarrollo de la Serie Final, hará los ajustes que considere necesarios, de acuerdo con las facultades que le corresponden para garantizar la continuidad de la competencia.

La Serie Final definirá al campeón nacional de la categoría U23, en una lucha que ahora tendrá que esperar un día más para poner en marcha su capítulo decisivo.

Información de Fedebeis