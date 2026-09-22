Tiroteo frente a una escuela en Turquía deja 11 heridos

Los tiroteos en centros educativos son poco frecuentes en Turquía, aunque en abril se produjeron dos ataques en el sur que provocaron una fuerte indignación pública.

Turgutlu, Turquía/Un adolescente abrió fuego e hirió a 11 estudiantes frente a una escuela secundaria en el oeste de Turquía antes de ser detenido por la policía, informaron las autoridades.

El ataque ocurrió hacia las 08H00 locales (05H00 GMT) en Turgutlu, en la provincia de Manisa, cerca de la turística ciudad de Esmirna, indicó la gobernación provincial.

Los tiroteos en centros educativos son poco frecuentes en Turquía, aunque en abril se produjeron dos ataques en el sur que provocaron una fuerte indignación pública.

"Once estudiantes resultaron heridos, dos de ellos de gravedad. El menor que llevó a cabo el ataque fue rápidamente detenido y puesto bajo custodia", escribió en X el ministro de Justicia, Akin Gurlek.

Según el ministro, los padres y el abuelo del sospechoso también fueron detenidos en el marco de la investigación.

La identidad del autor de los disparos no se reveló de inmediato. Pero la prensa aseguró que el sospechoso abrió fuego sin motivo aparente antes de huir.

Las autoridades reforzaron la seguridad en los alrededores del centro educativo.

Según estimaciones de una fundación local, en el país hay decenas de millones de armas de fuego en circulación, la mayoría de manera irregular.