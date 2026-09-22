Clima en Panamá: Vaguada monzónica y bajas presiones provocarán lluvias este martes

Se esperan índices de radiación entre moderados y muy altos en ambas vertientes en horas de la tarde.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) pronostica para este martes 22 de septiembre condiciones atmosféricas inestables sobre el país, debido a la influencia de la vaguada monzónica y sistemas de bajas presiones en el Pacífico y el mar Caribe, que favorecerán las lluvias propias de la temporada.

El tiempo

Para el Caribe, en horas de la madrugada y la mañana, se esperan nublados con lluvias aisladas en sectores de la comarca Ngäbe, Colón, norte de Veraguas y Bocas del Toro; para la tarde-noche, se esperan episodios nubosos con lluvias intermitentes y algunos aguaceros aislados con actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento en sectores de las comarcas Guna Yala y Ngäbe, Colón, norte de Veraguas y Bocas del Toro.

Para el Pacífico, en horas de la madrugada y la mañana, se esperan aguaceros aislados en sectores de las costas y cordilleras de Darién y de Panamá Este; sobre el sur de Azuero y Veraguas y sobre el golfo y las costas de Chiriquí; para la tarde y noche, se esperan episodios nubosos con aguaceros aislados, actividad eléctrica y posibles ráfagas de vientos en sectores de Panamá Norte, Centro, Oeste, Este, el golfo y Darién; sobre el sur de Azuero y de Veraguas; y en Chiriquí.

Temperaturas

Las mínimas, oscilando entre los 10°C y 19°C, en tanto que las máximas estarán rondando desde los 28°C hasta los 31°C.

Vientos

Flujos de vientos del sur en la mañana con velocidades de 7 a 9 km/h, cambiando a noreste para la tarde y noche, con velocidades de 7 a 9 km/h, para la vertiente Caribe; y para el Pacífico se mantienen flujos del oeste noroeste, con velocidades de 3 a 5 km/h en la mañana; cambiando a sur con velocidades de 11 a 13 km/h para la tarde y noche.

Condiciones marítimas

En el Caribe se mantienen condiciones favorables para las actividades, con olas que estarán oscilando desde los 0.61 m en periodos de no más de 07 segundos. Para el Pacífico se mantienen condiciones favorables para las actividades con olas desde los 0.61 m y con periodos de 15 segundos.

Índices de radiación UV-B

Se esperan índices de radiación entre moderados y muy altos en ambas vertientes en horas de la tarde.