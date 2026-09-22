Atienden incendio de una embarcación cerca de Isla Perico

Medios marítimos se desplegaron para controlar y extinguir el incendio en la embarcación.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un incendio registrado en una embarcación civil, a una milla náutica de Isla Perico, fue atendido por agentes del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), en coordinación con el Cuerpo de Bomberos de Panamá y el canal de Panamá.

El hecho se registró en horas de la noche del lunes 21 de septiembre.

De acuerdo con información publicada por el Senan en sus redes sociales, medios marítimos se desplegaron para controlar y extinguir el incendio en la embarcación, ubicada cerca del Astillero Subteniente Rigoberto Castillo.

La emergencia fue atendida mediante un trabajo coordinado entre las unidades aeronavales, los bomberos y el canal de Panamá. No se reportaron personas afectadas en este hecho.