Ifarhu | Comienza entrega de tarjetas del PASE-U en Panamá Centro; esperan atender a 43 mil acudientes

El Ifarhu aclaró que no se está realizando la entrega de tarjetas mediante notas de autorización .

Ciudad de Panamá, Panamá/Más de mil tiquetes habían sido entregados a los acudientes a las 6:00 a.m. de este martes 22 de septiembre, como parte del proceso de entrega de las tarjetas para el cobro del PASE-U en Panamá Centro.

La jornada se desarrolla en la Arena Roberto Durán y se extenderá hasta este jueves, con la participación de funcionarios de la Caja de Ahorros y del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu).

Desde horas de la madrugada, numerosos padres de familia llegaron al lugar para realizar el trámite. Una vez en el sitio, los acudientes reciben un tiquete que permite organizar el ingreso y controlar el flujo de personas dentro de la arena.

Euler García, asesor del Ifarhu, explicó que este martes comenzó el cronograma correspondiente a Panamá Centro y destacó la colaboración de los acudientes para agilizar la atención.

Al llegar al sitio se controla la fila con la entrega de tiquete, explicó García.

Para esta jornada se cuenta con más de 46 funcionarias de la Caja de Ahorros y 90 funcionarios del Ifarhu, quienes estarán a cargo de atender a los padres de familia durante los días establecidos.

El funcionario recomendó a los acudientes completar previamente el proceso de registro y verificar en la aplicación que cuentan con fondos disponibles. También recordó la importancia de comprobar que la cédula de identidad personal se encuentre vigente para poder continuar con el trámite.

El Ifarhu aclaró que no se está realizando la entrega de tarjetas mediante notas de autorización.

Se espera atender durante estos días a unos 43,000 acudientes de Panamá Centro. Además, quienes no pudieron realizar el trámite durante las jornadas efectuadas en Colón o San Miguelito también podrán ser atendidos en este proceso.

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Con información de Heady Leane Morán