Premier League| Erling Haaland hace la diferencia en debut de Enzo Fernández con el Manchester City

Los 'Citizens' han tenido un arranque positivo de temporada en la liga inglesa

Reino Unido/En el debut de Enzo Fernández, el Manchester City mantuvo el pleno de victorias en este arranque de la Premier League gracias a un gol de cabeza de Erling Haaland contra el Coventry (1-0), pese al juego poco convicente del equipo de Enzo Maresca.

El técnico italiano hizo titulares a Enzo Fernández e Iliman Ndiaye después de que sus llegadas completaran un gasto récord de 460 millones de libras (622 millones de dólares) en el mercado de fichajes para renovar la plantilla del City tras la década exitosa con Pep Guardiola al mando.

La era Maresca ha comenzado con tres victorias consecutivas en la Premier League, pero fue una actuación lejos de ser perfecta, ya que los locales necesitaron un par de atajadas finales de Gianluigi Donnarumma para negarle al Coventry su primer punto en la máxima categoría en 25 años.

"Me gustó mucho el partido de hoy por diferentes motivos", dijo el técnico italiano a la BBC.

"En la primera parte podríamos haber marcado uno o dos más, pero trabajamos juntos para ganar, así que estoy contento. Es difícil jugar contra equipos que se cierran atrás, pero sentí que lo manejamos muy bien. La ansiedad de los aficionados es normal. Nueve de cada 10 partidos como este terminan con una mala sensación, pero es importante ganar 1-0", añadió.

El cabezazo de Haaland a mitad de la primera parte resultó decisivo, su tercer gol en otros tantos partidos esta temporada.

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Se suponía que Fernández empezaría en el banquillo después de completar su traspaso de 125 millones de libras procedente del Chelsea, igualando el récord de fichaje más caro de la Premier League.

Sin embargo, una lesión de Nico O'Reilly en el calentamiento hizo que el argentino fuera incluido a última hora en el once titular.

Ndiaye también arrancó con el City junto a Haaland, Antoine Semenyo y Rayan Cherki, formando un temible frente de ataque de cuatro hombres.

El Coventry ni siquiera ha logrado marcar en tres derrotas consecutivas en su regreso a la máxima categoría tras un cuarto de siglo.

Los hombres de Frank Lampard no pudieron estar más cerca de romper su mala racha desde temprano gracias a un regalo de Donnarumma.

El gigante italiano controló mal un pase atrás y logró recuperarse para despejar sobre su propia línea por cuestión de centímetros.

- Arbeloa sigue sin puntuar -

Taiwo Awoniyi y Jack Rudoni también desperdiciaron grandes ocasiones para adelantar a los visitantes antes de que el City empezara a encontrar su ritmo.

Cherki estrelló un disparo en el poste antes de que Fernández participara en el gol que abrió el marcador.

Su pase habilitó a Semenyo, que se lanzó en velocidad por la derecha, y su centro quedó colgado a la perfección para que Haaland rematara de cabeza en el segundo palo.

Maresca sabe que su City tendrá que mejorar cuando visite a su rival local, el Manchester United, el próximo fin de semana.

Pero su equipo se coloca en lo más alto de la tabla antes del duelo del campeón Arsenal contra el Chelsea el domingo.

En otros partidos del sábado, el Fulham de Álvaro Arbeloa volvió a perder (3-2 en casa ante el Crystal Palace) y sigue sin sumar, mientras que Tottenham logró su primer punto tras empatar sin goles en Nottingham.

El Newcastle, por su parte, igualoó 2-2 en casa ante el Bournemouth y también se llevaron un punto Sunderland y Leeds en sus visitas a Brentford y Brighton.

En horas bajas, el Aston Villa empató sin goles ante el Hull City su primer punto tras dos derrotas inaugurales. El equipo de Unai Emery solo ha tirado una vez entre los tres palos en los tres duelos.