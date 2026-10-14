Muere Jorge 'Locomotora' Castro: excampeón mundial argentino y recordado rival de Roberto 'Manos de Piedra' Durán

El expúgil tuvo una trayectoria profesional de 144 peleas las que concretó en un lapso de 20 años. Sus grandes momentos en el boxeo los vivió en la década de 1990, uno de ellos fue su serie de dos combates con Durán.

Panamá/El boxeo mundial recibió este miércoles una triste noticia con el fallecimiento del excampeón mundial argentino Jorge 'Locomotora' Castro a sus 59 años de edad en la ciudad de Morón, provincia de Buenos Aires.

Según informes emitidos por medios de comunicación de Argentina, Castro se encontraba con su hija Quimey y una expareja en el Bingo de Morón cuando sintió un fuerte dolor en el pecho que no pudo resistir.

"No llegamos al hospital. Estábamos bien y de repente me dijo ‘me voy al baño’. Están las pruebas, están las cámaras. Así que, por ese lado estamos totalmente tranquilos. Se fue al baño y a la hora de regresar me dijo: ‘Me duele un poco el pecho’. Yo le dije: ‘Es porque fumas como un salvaje’. Porque fumaba ahí adentro, él fumaba sólo cuando iba a jugar. Y me dijo: ‘Sí, ahora me tomo una pastilla y se me pasa", relató Quimey a la prensa argentina. "No estaba medicado, a él le dolía si fumaba bastante, después se tomaba unas pastillas para calmar la garganta. Me dijo: ‘Me duele el pecho, me duele el pecho. Me duele mucho hija’. Ahí llamamos a la seguridad del lugar... Y fue así, tan rápido como lo cuento. Se lo llevaron a una habitación aparte y en privado le empezaron a hacer RCP".

El proceso de reanimación cardiopulmonar se le aplicó al expúgil durante 20 minutos, pero el esfuerzo fue infructuoso. Aunque 'Locomotora' recibió atención médica no se logró preservar su vida.

"La ambulancia no demoró. Lo que le pasó a mi papá es que a él le empezó a doler el pecho y se fue caminando porque no quería subirse a la silla de ruedas. Se fue caminando hasta la oficina donde nos apartaron. Ahí se sentó, ahí pidió acostarse, ahí pidió que le saquen las zapatillas. Y a los cinco minutos empezaron a hacerle las maniobras”, relató. “Él era diabético, insulinodependiente. Siempre se controló. Su amigo siempre lo llevaba al médico a hacerse los controles correspondientes. Él no tomaba alcohol, se cuidaba con las comidas. Tomaba gaseosa zero. Desconocemos, por ahora nos quedamos con que la causa fue natural", indicó la hija del excampeón.

El portal Infobae señala, con base en el resultado preliminar de la autopsia, que Castro murió a causa de un edema agudo de pulmón consecuente con una falla cardíaca.

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Trayectoria

Jorge Castro nació el 18 de agosto de 1967 en Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, en la Patagonia argentina. Creció en condiciones económicas difíciles y comenzó a practicar boxeo durante su adolescencia.

Sus dos apodos más conocidos eran 'Locomotora', por su estilo de pelea insistente y arrollador, y 'Roña', sobrenombre que lo acompañó desde joven. Su carrera profesional lo convirtió en una figura reconocida del boxeo argentino por su capacidad para buscar el nocaut y remontar combates complicados.

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Momentos destacados

1987-1993: ascenso profesional

Comenzó su carrera profesional en 1987 y fue escalando posiciones hasta competir por títulos internacionales. En 1991 desafió al estadounidense Terry Norris por el título superwélter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), aunque perdió por decisión. En 1992 también enfrentó al futuro multicampeón Roy Jones Jr.

1994: conquista del campeonato mundial

El 12 de agosto venció a Reggie Johnson por decisión dividida en Buenos Aires y conquistó el título mundial mediano de la AMB.

El 10 de diciembre protagonizó su combate más célebre: derrotó por nocaut técnico en el noveno asalto al estadounidense John David Jackson, después de estar en una situación muy complicada. El episodio quedó entre los grandes momentos del boxeo argentino y fue reconocido por la revista The Ring.

1995-2007: últimos años en el ring

Perdió su corona mundial en 1995 ante el japonés Shinji Takehara. Posteriormente continuó compitiendo en distintas categorías de peso, obtuvo otros títulos regionales y siguió enfrentando a figuras internacionales. Su última pelea profesional fue en enero de 2007, cuando venció por nocaut técnico a José Luis Herrera.

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Rivalidad con Durán

El vínculo deportivo más importante de Castro con Panamá fue su enfrentamiento con Roberto 'Manos de Piedra' Durán, excampeón mundial y uno de los mayores ídolos del deporte panameño.

Ambos se enfrentaron dos veces en 1997. Cada uno ganó un combate, y la rivalidad quedó como un episodio destacado del boxeo latinoamericano.

Primer combate: 15 de febrero de 1997

Castro derrotó a Durán por decisión unánime en una pelea realizada en Mar del Plata, Argentina, que estuvo pactada a 10 asaltos.

El argentino aprovechó su juventud y velocidad frente a un Durán de 45 años, en una pelea intensa y de corta distancia.

Los jueces Osvaldo Duá, Edgar Freije y Luis Clemente anotaron 100 a 94, 99 a 98 y 99 a 96, respectivamente. Todos a favor de 'Locomotora' .

Asistieron aproximadamente 9.000 espectadores.

Segundo combate: 14 de junio de 1997

La revancha se celebró en el Gimnasio Nuevo Panamá, donde Durán se impuso por decisión unánime.

Castro tuvo momentos de dominio y llegó a poner en aprietos al ídolo local, pero el panameño consiguió recuperarse y ganar en las tarjetas.

Los tres jueces favorecieron a 'Manos de Piedra' con puntuaciones de 97 a 95.