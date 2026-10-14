Carlos Ortega y Jorge Solís rompen los pronósticos y son campeones de frontenis en Panamá

Ortega y Solís superaron a rivales fuertes, en las semifinales y la final, para adjudicarse el título nacional.

Panamá/La dupla integrada por Carlos Ortega y Jorge Solís levantan título de campeón del Torneo Nacional de Frontenis, celebrado en la cancha central de la Sociedad Española de Beneficencia.

Los nuevos monarcas confirmaron su gran momento al vencer a la pareja conformada por Arnulfo Suárez y Gustavo Lagomarcino al registrar marcador de 30 a 26, para quedarse con los máximos honores.

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Semifinales de infarto

Ortega y Solís clasificados a la ronda semifinal como mejor segundo, sacó la casta cuando más importaba, y lograron pase al juego de campeonato tras una remontada espectacular ante Henry Pozo y José Rodríguez, considerados los mejores sembrados del certamen, para superarlos con un reñidísimo marcador de 30 a 29.

Los talentosos Suárez y Lagomarcino vencieron en gran partido de la etapa semifinal a Dayron Mateo y Luis Fernando Díaz considerados protagonistas indiscutibles del frontón por pizarra 30 a 24.

El torneo, con tutela de la Organización Panameña de Frontenis, bajo el reglamento internacional de Pelota Vasca, reunió a las más destacas raquetas nacionales.

Ortega y Solís, a pesar que no eran favoritos, supieron reponerse en el momento clave para sellar consagración en la gran final, con destino que los coronarían campeones nacionales.

Un resultado que confirma el alto nivel que vive el frontenis panameño en esta parada del Campeonato Nacional 2026.

Nota de prensa

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