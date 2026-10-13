Panamá se lució en el AJP Tour National que reunió a más de 200 atletas

Panamá se impuso en la clasificación por países, mientras GFTeam conquistó el primer lugar por equipos, seguido de Shiaikan y Serpente.

Panamá/En una jornada que puso a prueba la capacidad de organización y la determinación de sus participantes, el AJP Tour National Panamá 2026 se celebró con éxito el lunes 12 de octubre en el Centro de Entrenamiento Deportivo Atheyna Bylon, con la participación de más de 200 atletas de más de 13 nacionalidades.

El campeonato, organizado bajo el circuito internacional Abu Dhabi Jiu-Jitsu Pro (AJP Tour), estaba previsto originalmente para el domingo 11 de octubre. Sin embargo, debido a los lamentables acontecimientos ocasionados por el sismo registrado en Panamá el viernes 9 de octubre y la posterior declaración de Estado de Emergencia Nacional, fue necesario reprogramar la competencia para el lunes 12.

A pesar de este imprevisto, la organización logró mantener en pie el evento y reunir a competidores de distintas academias y países, demostrando capacidad de respuesta, compromiso con los atletas y dedicación al desarrollo del jiu-jitsu en Panamá.

En el plano deportivo, Panamá alcanzó el primer lugar en la clasificación general por países, resultado que refleja el crecimiento de esta disciplina y el nivel competitivo que han desarrollado sus atletas. En la clasificación por equipos, GFTeam se coronó campeón, seguido por Shiaikan en la segunda posición y Serpente en el tercer lugar.

La participación internacional y el nivel de competencia reafirmaron la importancia de Panamá como sede de eventos deportivos de alcance internacional y como punto de encuentro para atletas, entrenadores y academias de diferentes nacionalidades.

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La realización del torneo también representó un esfuerzo importante para los organizadores y el personal operativo, quienes tuvieron que adaptar la planificación logística, los horarios y la coordinación general ante una situación extraordinaria y ajena a su control, procurando ofrecer a los participantes una experiencia competitiva organizada y segura.

El AJP Tour National Panamá forma parte del calendario internacional de Abu Dhabi Jiu-Jitsu Pro y otorga puntos para el ranking mundial del circuito, lo que representa una oportunidad para que los atletas locales e internacionales avancen en sus objetivos competitivos.

Con este resultado, Panamá no solo celebró una destacada actuación deportiva, sino que también demostró su capacidad para responder ante circunstancias adversas y continuar impulsando el crecimiento del jiu-jitsu, fortaleciendo los lazos entre academias y proyectando al país como una sede relevante para las competencias internacionales de esta disciplina.

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Resultados destacados

Clasificación por países: 1.º Panamá.

1.º Panamá. Clasificación por equipos: 1.º GFTeam, 2.º Shiaikan y 3.º Serpente.

1.º GFTeam, 2.º Shiaikan y 3.º Serpente. Participación: más de 200 atletas de más de 13 nacionalidades.

más de 200 atletas de más de 13 nacionalidades. Sede: Centro de Entrenamiento Deportivo Atheyna Bylon.

Centro de Entrenamiento Deportivo Atheyna Bylon. Fecha de celebración: lunes 12 de octubre de 2026.

Nota de prensa