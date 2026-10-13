MLB noticias| Dodgers consideran dejar a Shohei Ohtani en la banca para el Juego 3 ante Cerveceros

¡IMPERDIBLE! Cerveceros vs Dodgers, sintoniza el Juego 3 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, el miércoles 14 de octubre a las 7:00 p.m. por TVMAX y TVN Pass.

Estados Unidos/Shohei Ohtani no ha rendido al nivel de sus capacidades desde hace más de dos meses. Con los Dodgers abajo 0-2 en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, tras caer 7-4 ante los Cerveceros el lunes, el equipo analizará la posibilidad de dejarlo fuera de la alineación para el Juego 3 del miércoles, según un reporte de Katie Woo y Ken Rosenthal, de The Athletic.

Ohtani ha estado lidiando con molestias persistentes en el bíceps derecho y la rodilla izquierda desde al menos junio, lesiones que provocaron su inclusión en la lista de lesionados de 15 días en septiembre. Los problemas comenzaron a tener un impacto notable en su producción a principios de agosto. En sus últimos 35 juegos, entre temporada regular y postemporada, batea .197, con un OPS de .629.

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"Sí, obviamente las cosas no han salido bien", declaró el manager de los Dodgers, Dave Roberts, a The Athletic. "Él no se siente nada bien. Creo que, por mi parte, se trata de conversar con él mañana y tratar de determinar qué es lo mejor para él y qué es lo mejor para nosotros. Sin duda, se ha ganado esa conversación y se la merece".

La última vez que Ohtani conectó un jonrón fue el 18 de agosto en el Coors Field, y desde entonces solo ha remolcado una carrera. Sus 110 visitas al plato sin conectar un cuadrangular, incluida la postemporada, representan la racha más larga de su carrera. Su marca anterior era de 104 visitas al plato, entre el 2022 y el 2023.

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En esta postemporada, Ohtani batea de 20-3 (.150), sin extrabases. Se ha ponchado siete veces y ha recibido tres bases por bolas. Aunque comenzó la SDLN bateando segundo en el orden, el manager Dave Roberts lo ha bajado desde entonces al cuarto puesto.

Si Ohtani queda fuera de la alineación para el Juego 3, eso probablemente abriría una oportunidad para que el principal prospecto, el dominicano Josué De Paula, sea titular como bateador designado. 0, el prospecto número 4 en general de MLB Pipeline, fue ascendido directamente a las Grandes Ligas desde Doble-A Tulsa cuando Ohtani ingresó a la lista de lesionados en septiembre. El joven impresionó durante su breve paso por los Dodgers, al embasarse en la mitad de sus 42 visitas al plato.

De Paula fue incluido en el roster de postemporada, pero debido a que la defensa en los jardines es una de sus debilidades, ha sido utilizado exclusivamente como bateador emergente. Ha tomado tres turnos como emergente en esta postemporada y ha recibido dos bases por bolas. La única manera de darle más tiempo de juego a De Paula sin comprometer la defensa de los Dodgers sería a costa del puesto de Ohtani en la alineación titular. Y, dadas las dificultades de Ohtani, podría valer la pena ver lo que De Paula es capaz de hacer.

Información de Sonja Chen (MLB.com)

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