Champions League resultados | Barcelona goleó al Galatasaray y suma seis puntos

Panamá/El Barcelona se impuso por 1-4 al Galatasaray en la fase de liga de la Champions League y dejó una actuación contundente de principio a fin. Aunque el equipo turco abrió el marcador, los azulgranas dieron vuelta el partido con claridad y terminaron con una goleada que les permite sumar 6 puntos en esta fase.

El primer golpe fue local: Alexey Batrakov adelantó al Galatasaray al minuto 28. La ventaja duró poco, porque João Cancelo igualó al 43 y mandó el partido empatado al descanso. En el complemento llegó la avalancha: Fermín anotó al minuto 50 y Gordon amplió al 53, dos goles en apenas tres minutos que sentenciaron el encuentro. Adeyemi cerró la fiesta de goles al minuto 65 para el definitivo 1-4.

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Las estadísticas reflejan el dominio azulgrana. El Barcelona tuvo el 70% de posesión frente al 30% del Galatasaray y completó 680 pases contra apenas 220 de los turcos. En ataque la diferencia fue igual de abrumadora: 22 disparos de los catalanes frente a solo 5 del local.

El único apartado en el que el Galatasaray superó al Barcelona fue el de los fueras de juego, con 8 contra 7, un dato que habla de los intentos de los turcos por buscar espacios a la espalda de la defensa rival, sin mayor éxito.

El Atlético de Madrid gana 2-0 al Manchester United en la Champions

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El Atlético de Madrid ganó 2-0 al Manchester United en su estadio Metropolitano este martes en la segunda jornada de la Liga de Campeones, en un encuentro que los ingleses acabaron con diez por la expulsión de Leny Yoro (75').

Un tempranero gol de Pablo Barrios (1') y un segundo tanto de Ademola Lookman (79') dieron al conjunto rojiblanco sus primeros tres puntos en el torneo continental, cuya final se disputará en el estadio colchonero.

Necesitado de reacción tras su derrota frente al Liverpool en la primera jornada de la Champions, el Atlético salió dispuesto a hacerse con las riendas del encuentro.

Antes de cumplirse el primer minuto, Álex Baena cabalgó hasta casi la línea de fondo para dejar un balón atrás que remató Pablo Barrios a las mallas defendidas por Senne Lemmens (1').

El gol permitió a los rojiblancos encarar con cierta tranquilidad el encuentro, pero poco a poco el Manchester United fue reponiéndose.

El Manchester United estuvo cerca del empate en la segunda parte, pero la expulsión de Yoro por una falta sobre Jonathan David, abrió la puerta al segundo tanto de Ademola Lookman (79'), que cerró el partido.