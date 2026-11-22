El atleta panameño tuvo una actuación que confirma una notable evolución en el circuito internacional de esta disciplina.

Panamá/El nombre de Panamá volvió a destacar en el escenario internacional del fitness competitivo. Antonio Guerra, atleta panameño de 23 años, conquistó el tercer lugar de la clasificación masculina Open en HYROX Río de Janeiro 2026, al registrar un tiempo de 59 minutos y 7 segundos, en una competencia que reunió a participantes de diferentes países.

El resultado representa un importante logro para el deportista nacional, quien consiguió completar la exigente prueba por debajo de una hora, demostrando un alto nivel de preparación física, resistencia y capacidad competitiva.

La competencia se desarrolló los días 21 y 22 de noviembre en Río de Janeiro, Brasil, y reunió a miles de participantes en distintas categorías. Guerra compitió en la división masculina Open, dentro del grupo de edad de 16 a 24 años, y logró situarse en el podio de la clasificación general de esa división.

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Evolución

El resultado obtenido en Río de Janeiro no es un hecho aislado. Forma parte de una progresión deportiva que Antonio Guerra ha demostrado durante sus participaciones internacionales en 2026.

En mayo, el panameño compitió en HYROX Puebla, México, donde registró un tiempo de 1 hora, 10 minutos y 6 segundos, ocupando el puesto 18 entre 1,412 participantes de la división masculina Open. En esa ocasión también alcanzó el cuarto lugar de su categoría de edad.

Posteriormente, en octubre, participó en HYROX São Paulo, Brasil, donde protagonizó una actuación sobresaliente al conseguir el segundo lugar de la clasificación masculina Open, con un tiempo de 1 hora, 1 minuto y 11 segundos. Además, conquistó el primer puesto de su categoría de edad, de 16 a 24 años.

Ahora, en Río de Janeiro, Guerra volvió a superar su propio registro y detuvo el cronómetro en 59:07, mejorando en 2 minutos y 4 segundos su marca de São Paulo.

En comparación con su participación en Puebla, el atleta ha reducido su tiempo en 10 minutos y 59 segundos en apenas seis meses.

Panamá en el circuito internacional

Con apenas 23 años, Antonio Guerra comienza a construir una trayectoria destacada en esta disciplina. Sus resultados en México y Brasil muestran una evolución sostenida: del puesto 18 en Puebla al segundo lugar en São Paulo y, finalmente, al tercer puesto en Río de Janeiro, acompañado de su primera marca por debajo de una hora.

Su actuación representa una destacada participación panameña en una disciplina que gana cada vez más presencia internacional y abre nuevas oportunidades para los deportistas nacionales.

El desempeño de Guerra en Brasil coloca a Panamá en el podio de una competencia internacional de HYROX y convierte su progresión deportiva en una historia que merece seguimiento.

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La disciplina

HYROX es una modalidad deportiva internacional que combina ocho kilómetros de carrera con ocho estaciones de ejercicios funcionales. Los participantes deben completar pruebas de esquí ergométrico, empuje y arrastre de trineos, saltos de burpees, remo, transporte de pesas, zancadas con saco de arena y lanzamiento de balones medicinales contra una pared.

El formato exige una preparación integral, en la que la resistencia cardiovascular, la fuerza muscular, la velocidad y la estrategia son determinantes para conseguir buenos resultados.

La disciplina ha experimentado una expansión internacional y reúne tanto a atletas especializados como a aficionados al acondicionamiento físico, bajo un formato estandarizado que permite comparar los tiempos y rendimientos de competidores de diferentes países.

Nota de prensa