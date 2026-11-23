La versión 46 de la prueba chiricana continuó este 23 de noviembre con un recorrido exigente para los ciclistas participantes, lo que derivó en un nuevo líder.

Panamá/La 46 Vuelta Internacional a Chiriquí llevó a cabo este lunes su segunda etapa, cuyo resultado generó cambios en la tabla de clasificación general individual.

El ciclista cubano Douglas Parrado fue el vencedor en la etapa y, de paso, se colocó como líder de la Vuelta. El competidor de Rali Store fue el primero en cruzar la línea de meta y registró un tiempo de 3 horas, 24 minutos y 54 segundos. El costarricense Sebastián Moya (Manzaté La Selva) y el panameño Bredio Ruiz (Senafront) quedaron segundo y tercero, respectivamente, al completar el recorrido en el mismo tiempo.

La etapa tuvo un recorrido de 140.9 kilómetros que inició en el Municipio de David, pasó por San Lorenzo, la entrada de San Félix y terminó en la Piscina de Las Lomas.

La vuelta chiricana inició el domingo 22 de noviembre con un circuito cerrado de 82.5 kilómetros en el sector sur de David el que fue ganado por el panameño Víctor Jaén del equipo Rali. Esa etapa comenzó y terminó en el área donde se realiza la Feria Internacional San José de David.

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Cambios de liderato

Lo ocurrido en la segunda etapa dejó a Douglas Parrado como líder de la clasificación general individual con un tiempo total de 5:07:26 horas. Sus perseguidores más cercanos son Víctor Jaén y a Bredio Ruiz, que están los puestos dos y tres por diferencia de seis y ocho segundos, respectivamente.

Parrado también encabeza la clasificación en puntos con 35, mientras que la división de montaña la lidera el panameño Alex Strah (Senafront) con cinco unidades.

Steven Jiménez y Adriano Ruiz son los líderes de las categorías Sub-23 y Junior.

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Lo próximo

La tercera etapa de la Vuelta Internacional a Chiriquí se realizará el martes 24 de noviembre. Esta consiste en una contrarreloj individual de 27.5 kilómetros.

Los competidores partirán en La Barqueta, pasarán por Guarumal, Orilla del Río, Guásimo y Los Positos. Luego volverán a La Barqueta donde termina el recorrido.

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