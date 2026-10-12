Curazao vs Panamá calendario Liga de Naciones Concacaf | Estas son las horas de los dos partidos

Concacaf confirmó las fechas para los partidos de ida y vuelta por los cuartos de final de la Liga de Naciones 2026.

Panamá/La Selección Mayor de Panamá ya tiene confirmado las fechas y horarios de sus próximos partidos en el mes de noviembre por los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf 2026/2027.

Este viernes, Concacaf confirmó que el seleccionado panameño estará enfrentándose a su similar de Curazao en una serie de ida y vuelta, el próximo jueves 12 de noviembre como visitante en el Estadio Ergilio Hato y el próximo domingo 15 de noviembre en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, por el boleto directo a la Copa Oro 2027 y el pase a la Final Four.

Los cruces de la Liga A quedaron determinados en base a la tabla de posiciones que dejó la Fase de Grupos de la Liga de Naciones frente a las cuatro selecciones ya clasificados de forma directa por el ranking de Concacaf, según la última fecha FIFA del mes de septiembre-octubre.

Los cuatro mejores equipos del ranking son: México (1), USA (2), Canadá (3) y Panamá (4).

Mientras que los clasificados de la Fase de Grupos de la Liga A fueron: Curazao y Haití, del Grupo A, y Guatemala y Jamaica, del Grupo B, quienes avanzaron a los Cuartos de Final.

Los enfrentamientos son los siguientes:

CF1: Panamá (4) vs Curazao (Mejor Ganador de Grupo)

CF2: Canadá (3) vs Guatemala (Siguiente Mejor Ganador de Grupo)

CF3: Estados Unidos (2) vs Haití (Mejor Segundo Lugar de Grupo)

CF4: México (1) vs Jamaica (Siguiente Mejor Segundo Lugar de Grupo)

Los Cuartos de Final se disputarán en un formato de ida y vuelta, con el equipo mejor clasificado de cada enfrentamiento jugando el partido de vuelta como local.

El ganador de cada serie en el marcador global avanzará a las Finales de la Liga de Naciones Concacaf 2027, programadas del 25 al 28 de marzo de 2027 en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Si el marcador global está empatado después de ambos partidos, se aplicará la regla del gol de visitante. Si persiste el empate, se jugarán tiempos extra y, de ser necesario, una tanda de penales para determinar al ganador.

Los cuatro ganadores de los Cuartos de Final también se clasificarán a la Copa Oro Concacaf 2027, mientras que los cuatro equipos perdedores avanzarán a las Preliminares de la Copa Oro Concacaf 2027.

Calendario de partidos de noviembre de la Liga de Naciones Concacaf 2026/27

Los horarios de inicio se indican en hora del Este (hora local).

LIGA A – CUARTOS DE FINAL

Jueves, 12 de noviembre

19:00 (20:00) Curazao vs Panamá – Stadion Ergilio Hato, Willemstad, Curazao

Viernes 13 de noviembre

21:00 (20:00) Guatemala vs Canadá – Estadio Manuel Felipe Carrera, Ciudad de Guatemala, Guatemala

Sábado, 14 de noviembre

16:30 (16:30) Haití vs Estados Unidos – Sabina Park, Kingston, Jamaica

20:00 (20:00) Jamaica vs México – National Stadium, Kingston, Jamaica

Domingo, 15 de noviembre

18:00 (18:00) Panamá vs Curazao – Estadio Rommel Fernández, Ciudad de Panamá, Panamá

Lunes, 16 de noviembre

20:00 (20:00) Canadá vs Guatemala – BMO Field, Toronto, Ontario, Canadá

Martes, 17 de noviembre

19:00 (19:00) Estados Unidos vs Haití – TQL Stadium, Cincinnati, Ohio, Estados Unidos

21:30 (20:30) México vs Jamaica – Estadio Monterrey, Monterrey, México

Con infromación de FPF