Temblor en Panamá: FPF inicia proceso de reembolso por amistosos cancelados de la 'Sele' Femenina

Las canaleras tenían dos partidos amistosos ante su similar de Nueva Zelanda, pero no se pudieron realizar como consecuencia del sismo que sacudió el territorio panameño el pasado 9 de octubre.

Panamá/La Federación Panameña de Fútbol (FPF) inició este lunes el proceso de reembolso de dinero a los fanáticos que compraron boletos para los dos partidos amistosos que realizarían las selecciones femeninas de Panamá y Nueva Zelanda, en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, los que fueron cancelados a causa del terremoto que se dio en el territorio panameño el viernes 9 de octubre.

"La Federación Panameña de Fútbol informa que ya está disponible el proceso de reembolso de los boletos adquiridos para los partidos amistosos entre Panamá y Nueva Zelanda, programados para los días 10 y 13 de octubre, y que fueron cancelados debido a la reciente actividad sísmica registrada en el país", plasmó el ente federativo en sus redes sociales. En el mensaje colocó un correo electrónico y número de WhatsApp al que los fanáticos pueden acceder para reclamar su dinero y recibirlo de vuelta.

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El primer encuentro se llevaría a cabo el sábado 10 de octubre, pero se decidió no realizarlo para salvaguardar la seguridad de los equipos y los fanáticos tras el sismo. Tres días después, se jugaría el segundo partido, pero se canceló debido a que el equipo neozelandés decidió adelantar el viaje de regreso a su país.

Los dos juegos formaban parte de la preparación de la selección panameña para su próximo partido de las eliminatorias al Mundial Femenino Brasil 2027 que será ante Canadá el próximo 28 de noviembre.

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