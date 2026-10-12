MLB Guardianes vs Rays por TVMAX | Daniel Espino único panameño que sigue en postemporada

Panamá/La fiesta de octubre del béisbol de las Grandes Ligas (MLB) llega a su punto culminante con el arranque de la Serie de Campeonato de la Liga Americana (ALCS).

En un vibrante cruce al mejor de siete encuentros, los Guardianes de Cleveland se enfrentan a los Rays de Tampa Bay en busca del boleto a la Serie Mundial.

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Dentro del roster oficial de 26 peloteros presentado por el mánager Stephen Vogt para encarar este desafío, destaca el lanzador derecho diestro Daniel Espino, quien figura como el único pelotero panameño presente en los playoffs de las Grandes Ligas en esta campaña.

La ruta de Daniel Espino en la postemporada

Tras hacer su esperado debut en las Mayores en junio y consolidarse en el cuerpo de relevistas de Cleveland con un poderoso brazo, el oriundo de la capital panameña ha visto acción clave durante el trayecto de los Guardianes en octubre.

En la Serie Divisional (ALDS), donde Cleveland protagonizó una histórica remontada ante los Medias Blancas de Chicago tras caer en desventaja 0-2, Espino se convirtió en una pieza de refresco para el bullpen.

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Los números del panameño en la postemporada:

Apariciones en postemporada: 2 partidos

2 partidos Entradas lanzadas (IP): 1.1 episodios

1.1 episodios Ponches (SO): 2 abanicados

2 abanicados Efectividad (ERA): 6.75

6.75 WHIP: 3.75

Durante la temporada regular, el serpentinero canalero registró una marca de 0-0 con una efectividad de 4.11, acumulando 25 ponches en 15.1 entradas lanzadas y luciendo una recta dominante capaz de superar las 100 millas por hora.

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Duelo de pitcheo y choque de estrategias en el Tropicana Field

La serie arrancó en el Tropicana Field de San Petersburgo, Florida, donde los Rays de Tampa Bay (98-64 en la campaña regular) abren como favoritos tras haber dominado la serie particular del año. Por su parte, los Guardianes (85-77) apuestan por la resiliencia de su pitcheo abridor y el impulso anímico tras su clasificación en la ronda previa.

En el duelo inicial en la loma de los disparos, el zurdo Foster Griffin (15-6, 3.60 ERA) abrió por Cleveland, mientras que Tampa Bay envió a la serpentina al diestro Drew Rasmussen (16-5, 2.67 ERA).

Con la presencia de Espino listo en el bulpén, la afición panameña mantendrá la mirada puesta en el derecho canalero, con la ilusión de ver a un compatriota alcanzar la máxima cita del béisbol de las Grandes Ligas.

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