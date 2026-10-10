Medias Blancas 0-2 Guardianes (7⬆️) EN VIVO MLB Playoffs 2026| Juego 5 y decisivo de la Serie Divisional Liga Americana por TVMAX y TVN Pass

Panamá/Con la serie empatada a dos victorias por bando, los Medias Blancas de Chicago y los Guardianes de Cleveland disputan un quinto y decisivo encuentro de la Serie Divisional de la Liga Americana, con el boleto a la Serie de Campeonato en juego. Este partido lo puedes ver a través de TVMAX y TVN Pass.

En la parte alta del séptimo episodio, el marcador favorece a los Guardianes 2-0.

Momentos clave

4ta. Baja

2-2 (0 Outs)

José Ramírez batea jonrón (2) con línea por el jardín derecho. Steven Kwan anota.

CWS 0-2 CLE

Alineaciones

Medias Blancas

Guardianes

Lanzadores abridores

Sean Burke fue confirmado como abridor de Chicago por el mánager Will Venable. En el segundo partido de la serie, el derecho lanzó cinco entradas y un tercio de relevo, permitió una carrera y un solo imparable, y ponchó a seis bateadores. Su actuación representa un antecedente alentador para los Medias Blancas en el juego de eliminación.

Por Cleveland, el mánager Stephen Vogt confirmó a Gavin Williams, quien viene de lanzar la novena entrada en la victoria por 9-5 del cuarto encuentro. El derecho necesitó apenas 18 lanzamientos para completar esa entrada y llegará con poco descanso, aunque el cuerpo técnico aseguró que se encontraba en buenas condiciones. Williams también había abierto el segundo partido, en el que ponchó a 11 bateadores en poco más de cinco entradas.

Claves del encuentro