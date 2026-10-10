Medias Blancas 0-2 Guardianes (7⬆️) EN VIVO MLB Playoffs 2026| Juego 5 y decisivo de la Serie Divisional Liga Americana por TVMAX y TVN Pass
Sintoniza el partido AQUÍ
Panamá/Con la serie empatada a dos victorias por bando, los Medias Blancas de Chicago y los Guardianes de Cleveland disputan un quinto y decisivo encuentro de la Serie Divisional de la Liga Americana, con el boleto a la Serie de Campeonato en juego. Este partido lo puedes ver a través de TVMAX y TVN Pass.
En la parte alta del séptimo episodio, el marcador favorece a los Guardianes 2-0.
Momentos clave
4ta. Baja
2-2 (0 Outs)
José Ramírez batea jonrón (2) con línea por el jardín derecho. Steven Kwan anota.
CWS 0-2 CLE
Alineaciones
Medias Blancas
Guardianes
Lanzadores abridores
Sean Burke fue confirmado como abridor de Chicago por el mánager Will Venable. En el segundo partido de la serie, el derecho lanzó cinco entradas y un tercio de relevo, permitió una carrera y un solo imparable, y ponchó a seis bateadores. Su actuación representa un antecedente alentador para los Medias Blancas en el juego de eliminación.
Por Cleveland, el mánager Stephen Vogt confirmó a Gavin Williams, quien viene de lanzar la novena entrada en la victoria por 9-5 del cuarto encuentro. El derecho necesitó apenas 18 lanzamientos para completar esa entrada y llegará con poco descanso, aunque el cuerpo técnico aseguró que se encontraba en buenas condiciones. Williams también había abierto el segundo partido, en el que ponchó a 11 bateadores en poco más de cinco entradas.
Claves del encuentro
- El control de los lanzadores: evitar boletos y ponerse en desventaja en la cuenta será fundamental para no conceder entradas grandes.
- La resistencia del bullpen: ambos equipos podrían recurrir rápidamente a sus relevistas si los abridores muestran señales de cansancio.
- La presión ofensiva: Cleveland llega tras anotar nueve carreras en cada uno de los dos últimos encuentros, mientras Chicago necesita recuperar la consistencia que le permitió ganar los primeros dos juegos.