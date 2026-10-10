F1| Max Verstappen tuvo un día redondo en Singapur con el esprint y la 'pole'

El piloto neerlandés espera tener el impulso necesario para conquistar una victoria inédita en su carrera.

Singapur/El tetracampeón del mundo neerlandés Max Verstappen firmó este sábado una jornada perfecta con victoria en la carrera esprint y pole position en el Gran Premio de Fórmula 1 de Singapur, seguido de cerca por los Ferrari y el Mercedes del líder del Mundial, Kimi Antonelli.

El trazado urbano de Marina Bay es el único del calendario actual en el que Verstappen nunca ha ganado un Gran Premio, pero este fin de semana ha dado los primeros pasos para corregir esa anomalía en su completo palmarés.

Dio el primer paso el viernes con la pole position para la carrera esprint, que se disputó este sábado marcada por las lluvias del monzón, que azotaron el circuito media hora antes de la salida prevista. La salida tuvo que aplazarse media hora, sobre un trazado con sectores mucho más secos que otros y con los 22 monoplazas equipados con neumáticos intermedios.

El británico George Russell (Mercedes), aspirante al título pero cada vez con menos margen de error, partía desde la segunda posición y adelantó en la salida a Verstappen, que arrancaba desde la primera posición.

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- Jornada negra para Russell -

Sin embargo, el Mercedes del británico resbaló en la segunda vuelta e impactó contra el muro, poniendo fin a su carrera y dejándose de nuevo más puntos en la lucha por el título mundial contra su compañero de filas Antonelli.

"Fue un error de cálculo", reconoció Russell a Sky Sports.

Antonelli, que rodaba sexto, se vio además beneficiado por un toque en la última vuelta entre los dos McLaren, y cruzó la línea de meta en cuarta posición, por detrás de los Ferrari del británico Lewis Hamilton, 2º, y del monegasco Charles Leclerc, 3º.

La carrera estuvo marcada por numerosos incidentes y choques investigados por la FIA, sin que ninguno fuera penalizado antes de la sesión de clasificación, que también sufrió un retraso de 30 minutos respecto a su hora inicialmente prevista.

Cuando arrancó la sesión, el neerlandés siguió dando muestras de mejoría una semana después de haber logrado en Malasia su primera victoria del año, aunque vigilado de cerca por los Ferrari.

En la definitiva Q3 Verstappen logró la mejor vuelta de 1:31,373, seguido por Leclerc, Hamilton y Antonelli.

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- Red Bull está "muy fuerte" -

El quinto mejor puesto fue para Norris, mientras que Russell logró el sexto crono pero saldrá desde el fondo de la parrilla, penalizado por haber cambiado piezas de su monoplaza.

Piastri, Pierre Gasly (Alpine) y los Racing Bulls del neozelandés Liam Lawson y del británico Arvid Lindblad completaron el Top 10.

"Por supuesto, muy contento por estar en la pole porque es lo que quería", declaró Verstappen tras la sesión de clasificación.

"El coche ha estado fuerte durante todo el fin de semana. Siempre hay cosas que mejorar pero fue suficiente para la pole. Estamos en una dinámica positiva, así que para nosotros es muy especial lograr la pole", insistió el neerlandés, que no ha ganado todavía en sus nueve participaciones previas en este GP.

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Pese a la aparente mejoría del Red Bull, su compañero en la escudería austríaca, el francés Isack Hadjar, quedó eliminado en la Q1 por un problema mecánico y no pudo siquiera registrar una vuelta.

También quedaron eliminados en esa ronda el español Fernando Alonso (Aston Martin), su compañero canadiense Lance Stroll y los Cadillac de Valtteri Bottas y del mexicano Sergio Pérez.

En la Q2 quedaron apeados entre otros el argentino Franco Colapinto (Alpine), el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) y el español Carlos Sainz (Williams).