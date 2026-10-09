MLB | Cerveceros de Milwaukee aspiran a acabar el dominio de los Dodgers en Grandes Ligas

Los Cerveceros recibirán el domingo a los Dodgers , que ganaron 100 partidos .

Los Ángeles, Estados Unidos/Los Cerveceros de Milwaukee creen que tienen lo necesario para frenar en seco el intento de los Dodgers de Los Ángeles de conseguir su tercer título consecutivo de la Serie Mundial.

Ambos gigantes de la Costa Oeste de Estados Unidos se enfrentarán desde el domingo en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional por segundo año consecutivo.

Se trata de un enfrentamiento al estilo David contra Goliat: los Cerveceros, con su plantilla de 154 millones de dólares, se enfrentan al elenco de superestrellas de los Dodgers, que ganan 432 millones.

Los angelinos barrieron sin piedad al equipo de Milwaukee en cuatro partidos de la misma instancia el año pasado.

Pero confían en poder llegar hasta el final esta vez, tras liderar las Grandes Ligas por segundo año consecutivo con 103 victorias en la temporada regular.

"Creo que vamos a estar más preparados que la última vez", afirmó el entrenador de los Cerveceros, Pat Murphy, después de que los suyos se impusieron por 3-1 a los Padres de San Diego en su serie divisional de la Liga Nacional al mejor de cinco.

Milwaukee rompió una racha de 12 derrotas consecutivas como visitantes en la postemporada con su victoria decisiva en San Diego el miércoles.

Según Murphy, esa es una prueba más de que el equipo ha evolucionado y ya no es aquel que acumulaba victorias en la temporada regular pero no podía competir en los playoffs.

"Mucha gente ha dicho que no estamos hechos para la postemporada porque nos ha ido muy bien en la temporada regular sin contar con muchas estrellas", dijo Murphy.

"Creo que estamos demostrando que sí podemos ganar en la postemporada porque el buen béisbol es buen béisbol, independientemente de la fase que se esté jugando", advirtió.

Equipo de estrellas -

Los Cerveceros recibirán el domingo a los Dodgers, que ganaron 100 partidos.

En el primer partido de la serie se espera que el pitcher de Milwaukee Jacob Misiorowski, conocido por sus veloces lanzamientos, suba al montículo contra Tarik Skubal, ganador del premio Cy Young las dos últimas campañas.

Misiorowski, de 24 años, terminó la temporada regular con la mejor efectividad de la MLB, de 1.80 y 252 ponches.

El jugador forma parte de un talentoso cuerpo de lanzadores de los Cerveceros que limitó a los Padres a 10 carreras en su serie.

La potente alineación de los Dodgers representa un desafío aún más formidable.

La superestrella japonesa Shohei Ohtani, que lidia con molestias físicas, ha tenido dificultades en el plato. Pero la alineación de Los Ángeles tiene calidad suficiente para doblegar a cualquier rival, con nombres como Freddie Freeman, Mookie Betts, Teoscar Hernández y Kyle Tucker.

Además cuenta con una rotación de abridores que incluye al as japonés Yoshinobu Yamamoto —el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial del año pasado— y a Blake Snell, dos veces ganador del Cy Young.

El capitán de los Cerveceros, Christian Yelich, dijo que Milwaukee estaba ansioso por el desafío.

"Son un gran equipo con grandes jugadores, y tienen un palmarés de campeones", dijo Yelich poco después de que su equipo rematara a los Padres. "Pero siempre quieres enfrentarte a los mejores, y si quieres llegar a donde te propones, eso es lo que tienes que hacer".