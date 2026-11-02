Panamá inicia su camino en Dakar 2026 con judo y futsal masculino

Julieta Escobar debutó con una victoria por Ippon en judo y terminó en el noveno puesto de su categoría, mientras que la selección masculina Sub-17 de futsal cayó ante Afganistán en su primer compromiso del Grupo A.

Panamá/En el marco de las celebraciones del Mes de la Patria, una nueva generación de deportistas panameños comenzó su participación en los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, llevando la bandera nacional al escenario olímpico juvenil.

Este 2 de noviembre, Panamá tuvo sus primeras presentaciones en las disciplinas de judo y futsal masculino, en una jornada que combinó resultados, desafíos y experiencias internacionales para sus representantes.

Julieta Escobar firma un debut con victoria en judo

La primera representante panameña en entrar en acción fue Julieta Escobar, quien compitió en la categoría de -52 kilogramos. Su estreno en el Dakar Expo Center fue positivo, al conseguir una contundente victoria por Ippon en apenas seis segundos frente a Deann Walton, de Barbados, durante los octavos de final.

Sin embargo, en los cuartos de final, la judoca nacional no pudo superar a la eslovaca Vivien Vadovicova y pasó a disputar el repechaje, donde enfrentó a Jobe Alima, de Gambia.

El último combate se extendió hasta el Golden Score, pero Escobar no consiguió avanzar y finalizó su participación en el noveno puesto de la categoría -52 kg. Su recorrido dejó como balance una victoria en su estreno olímpico juvenil y una experiencia importante en su desarrollo deportivo.

Futsal masculino cae ante Afganistán

Posteriormente, llegó el turno de la selección masculina Sub-17 de futsal, que disputó su primer encuentro del Grupo A en el Complejo Iba Mar Diop.

El equipo dirigido por Alquis Alvarado tuvo un estreno complicado y cayó por marcador de 0-5 ante Afganistán, resultado que obliga al conjunto panameño a concentrarse en sus próximos compromisos de la fase de grupos.

El siguiente desafío para Panamá será el 4 de noviembre, a las 12:30 p. m. (hora panameña), cuando se enfrente al anfitrión Senegal, nuevamente en el Complejo Iba Mar Diop.

Posteriormente, el combinado nacional cerrará su participación en esta fase frente a Argentina, en un encuentro programado en el Dakar Arena.

El camino del Team Panamá continúa

Así comenzó la participación panameña en Dakar 2026, una cita que representa una oportunidad para que los jóvenes deportistas del país sumen experiencia, midan su nivel ante rivales internacionales y continúen su proceso de formación competitiva.

Más allá de los resultados de la primera jornada, los representantes nacionales afrontan el reto de competir en un escenario olímpico, con la responsabilidad y el orgullo de portar los colores de Panamá.

El calendario todavía ofrece nuevas oportunidades para el Team Panamá, que buscará aprovechar cada presentación en estos Juegos Olímpicos de la Juventud y dejar en alto el nombre del país.

Con información del COP.