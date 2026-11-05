Irma García vs Nataly Delgado | La panameña busca unificar los títulos mundiales del peso supermosca

El camino de Delgado hacia este combate ha estado marcado por importantes resultados internacionales.

Panamá/La boxeadora panameña Nataly Delgado afrontará este domingo 8 de noviembre uno de los desafíos más importantes de su carrera profesional, cuando se enfrente a la mexicana Irma “Torbellino” García en Texas, Estados Unidos, en un combate que tendrá en juego la unificación de los títulos mundiales del peso supermosca.

Delgado, actual campeona regular de las 115 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), buscará conquistar también la corona de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), que se encuentra en poder de García. Una victoria le permitiría a la panameña convertirse en campeona unificada de la división y ampliar su lugar en el boxeo internacional.

La representante panameña no estará sola en este importante compromiso. Su equipo de trabajo contará con el respaldo y la experiencia de dos excampeones mundiales: Ricardo “Maestrito” Córdoba y Nicolás Walter, quienes la acompañarán durante esta preparación y en el reto por la gloria.

El camino de Delgado hacia este combate ha estado marcado por importantes resultados internacionales. La panameña conquistó el título regular de la AMB después de derrotar por decisión unánime a la estadounidense Jasmine Artiga, en un enfrentamiento celebrado en Orlando, Florida.

Antes de alcanzar esa distinción, Delgado ostentaba el campeonato interino de la categoría y consiguió realizar dos defensas exitosas, en diciembre de 2025 y marzo de 2026, resultados que respaldaron su ascenso dentro de la división.

Tras su victoria ante Artiga, la boxeadora destacó el significado de conseguir el campeonato fuera de casa y representar a Panamá en el escenario internacional.

"Logramos salir, ir al patio de la campeona y demostrar que todavía Panamá tiene sangre de campeones y alcanzar este título", expresó Delgado.

Ahora, la panameña tiene ante sí una nueva oportunidad de escribir una página importante para el boxeo nacional. Frente a una experimentada rival mexicana y con un segundo cinturón mundial en disputa, Nataly Delgado buscará unificar los títulos AMB y FIB del peso supermosca, en una pelea que concentra la atención del boxeo panameño.