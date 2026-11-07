Panamá se despide con amargura del futsal de Dakar 2026

El conjunto canalero terminó su recorrido por el Grupo A sin sumar puntos, después de tres compromisos ante Afganistán, Senegal y la Albiceleste.

Panamá/La selección sub-17 de futsal de Panamá puso punto final a su participación en los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 con una derrota de 9-1 ante Argentina, en partido correspondiente a la tercera jornada del Grupo A, disputado este sábado 7 de noviembre en el Dakar Arena, en Senegal.

El combinado argentino impuso sus condiciones desde el comienzo del encuentro y prácticamente sentenció el resultado durante la primera mitad, en la que consiguió una ventaja de ocho anotaciones frente a un equipo panameño que tuvo dificultades para contener el poder ofensivo de su rival.

Ezequiel Henríques abrió el marcador para Argentina al minuto 4:30. Posteriormente, Axel Barrios amplió la diferencia y Lisandro Velásquez apareció con dos anotaciones consecutivas para colocar el 4-0. La ofensiva albiceleste mantuvo su intensidad y encontró más espacios para aumentar la ventaja.

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Valentino Martínez también se hizo presente en el marcador, mientras que Lorenzo Sam

pedro contribuyó a una primera mitad dominada ampliamente por los sudamericanos. Martínez volvió a anotar antes del descanso para establecer el 8-0.

En el segundo tiempo, Panamá intentó reaccionar y mostró mayor resistencia ante los ataques argentinos, pero la Albiceleste mantuvo el control del compromiso. Enzo López consiguió el noveno tanto al minuto 29:53.

Cuando el encuentro entraba en sus últimos segundos, Panamá encontró su recompensa. El capitán Michael Mosquera, tras una acción en la que participó Víctor Carrasco, anotó al minuto 39:44 para establecer el 9-1 definitivo y despedirse del torneo con un gol frente a uno de los principales protagonistas de la competencia.

Con este resultado, Argentina aseguró el primer lugar del Grupo A con nueve puntos y avanzó a las semifinales, mientras que Panamá concluyó su calendario sin unidades.

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Balance de Panamá

La participación panameña estuvo marcada por tres derrotas en igual número de presentaciones. El equipo dirigido por Alquis Alvarado integró el Grupo A junto a Argentina, Senegal y Afganistán.

Estos fueron sus resultados:

Panamá 0-5 Afganistán: en su debut, el 2 de noviembre , el conjunto nacional cayó ante los afganos, que marcaron dos goles en la primera mitad y tres en el complemento.

en su debut, el , el conjunto nacional cayó ante los afganos, que marcaron dos goles en la primera mitad y tres en el complemento. Senegal 5-4 Panamá: el 4 de noviembre , los panameños protagonizaron su partido más disputado. Duan Ramírez, José Almoguea, Michael Mosquera y Joel Saravia anotaron para Panamá, que llegó a igualar el encuentro, pero recibió el gol definitivo a falta de 30 segundos.

el , los panameños protagonizaron su partido más disputado. anotaron para Panamá, que llegó a igualar el encuentro, pero recibió el gol definitivo a falta de 30 segundos. Argentina 9-1 Panamá: el 7 de noviembre, la selección canalera sufrió su derrota más amplia y cerró su participación en la fase de grupos.

En términos estadísticos, Panamá terminó con tres derrotas, cero puntos, cinco goles anotados y 19 recibidos, para una diferencia de goles de -14.

Aunque los resultados no acompañaron al equipo nacional, el enfrentamiento ante Senegal dejó muestras de capacidad de reacción y competitividad. En ese compromiso, Panamá logró recuperarse de una desventaja y estuvo cerca de conseguir un resultado positivo frente al país anfitrión.

El capitán Michael Mosquera fue uno de los referentes del conjunto panameño y terminó marcando en el partido de despedida ante Argentina. Tras el encuentro, el jugador reconoció que el equipo esperaba otro desenlace, pero destacó el esfuerzo realizado durante la competencia y la experiencia adquirida para el futuro del futsal nacional.

De esta manera, Panamá concluyó su recorrido en el torneo olímpico juvenil de futsal de Dakar 2026 sin victorias y fuera de las semifinales. La experiencia internacional, sin embargo, representa una oportunidad de aprendizaje para una generación que busca continuar su desarrollo y aportar al crecimiento de esta disciplina en el país.