Panamá batalló ante Senegal en futsal de Dakar 2026

El equipo panameño midió fuerzas con el conjunto anfitrión en un partido de la segunda jornada del certamen que se desarrolla dentro de los Juegos Olímpicos de la Juventud.

Panamá/La Selección Masculina Sub-17 de Futsal de Panamá sufrió una ajustada derrota 4-5 ante Senegal, en su segundo compromiso de los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

En un encuentro lleno de emociones y con un marcador disputado hasta el final, el conjunto canalero no pudo superar al equipo anfitrión, que se quedó con la victoria en esta segunda jornada de la fase de grupos.

Te puede interesar: Panamá se estrena con derrota en futsal de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

Los goles de Panamá fueron anotados por Duan Ramírez, José Almoguea, Michael Mosquera y Joel Saravia.

El combinado nacional tendrá ahora su último desafío de la fase de grupos frente a Argentina, el próximo 7 de noviembre, a las 10:30 a. m., en busca de cerrar su participación en esta instancia del torneo.

La selección

Eliab Caicedo - Ala

George Campbell - Portero

Jahzeel Tenorio - Ala

Eliécer Díaz - Ala

Irving Castillo - Ala

Joel Saravia - Pívot

Johan Quintero - Ala

Jonathan Mendoza - Portero

José Almoguea - Cierre

Josué Als - Ala

Michael Mosquera - Cierre

Said Cañizales - Cierre

Víctor Carrasco - Ala

Yassik Herrera - Pívot

Samuel González - Pívot

Duan Ramírez - Ala

Jesús Sousa - Ala

Información del COP