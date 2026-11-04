Panamá batalló ante Senegal en futsal de Dakar 2026
El equipo panameño midió fuerzas con el conjunto anfitrión en un partido de la segunda jornada del certamen que se desarrolla dentro de los Juegos Olímpicos de la Juventud.
Panamá/La Selección Masculina Sub-17 de Futsal de Panamá sufrió una ajustada derrota 4-5 ante Senegal, en su segundo compromiso de los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.
En un encuentro lleno de emociones y con un marcador disputado hasta el final, el conjunto canalero no pudo superar al equipo anfitrión, que se quedó con la victoria en esta segunda jornada de la fase de grupos.
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Los goles de Panamá fueron anotados por Duan Ramírez, José Almoguea, Michael Mosquera y Joel Saravia.
El combinado nacional tendrá ahora su último desafío de la fase de grupos frente a Argentina, el próximo 7 de noviembre, a las 10:30 a. m., en busca de cerrar su participación en esta instancia del torneo.
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La selección
- Eliab Caicedo - Ala
- George Campbell - Portero
- Jahzeel Tenorio - Ala
- Eliécer Díaz - Ala
- Irving Castillo - Ala
- Joel Saravia - Pívot
- Johan Quintero - Ala
- Jonathan Mendoza - Portero
- José Almoguea - Cierre
- Josué Als - Ala
- Michael Mosquera - Cierre
- Said Cañizales - Cierre
- Víctor Carrasco - Ala
- Yassik Herrera - Pívot
- Samuel González - Pívot
- Duan Ramírez - Ala
- Jesús Sousa - Ala
Información del COP