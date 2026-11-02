Panamá se estrena con derrota en futsal de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

El elenco panameño, de categoría sub-17, debutó en el certamen frente a Afganistán

Panamá/La Selección de Futsal Sub-17 de Panamá sufrió una derrota, de 0 goles por 5, ante Afganistán en su primer partido dentro de los Juegos Olímpicos de la Juventud que se realizan en Dakar, Senegal.

El equipo panameño no pudo contener a su rival en el encuentro que se llevó a cabo en el complejo Iba Mar Diop.

Los goles fueron anotados por Reza Karimi (0':33'') y Farhad Nazari (3':28''), en la primera mitad. Hussain Hassani (23':25"), Ali Ahmadi (23':40") y Mohamad Akbari (37':49") concretaron en la segunda parte del juego.

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El conjunto dirigido por Alquis Alvarado alineó con Jonathan Mendoza (portero), Duan Ramírez, José Almoguea, Michael Mosquera (capitán) y Joel Saravia.

El conjunto panameño volverá a la cancha el miércoles 4 de noviembre para enfrentar al anfitrión, Senegal a las 12:30 p.m. (7:30 a.m. hora de Panamá).

Hay dos grupos en competencia dentro del torneo. Panamá integra el Grupo A junto a Argentina, Senegal y Afganistán. En tanto que el B está integrado por Portugal, Marruecos, Isla Salomón y Paraguay.

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Próximos partidos

Senegal vs Panamá

Miércoles 4 de noviembre

7:30 am (Hora Panamá)

Complejo Iba Mar Diop

Argentina vs Panamá

Sábado 7 de noviembre

5:30 am (Hora Panamá)

Dakar Arena

Semifinales

1ro A vs 2do B

1ro B vs 2do A

Lunes 9 de Noviembre

Partidos por medallas

Jueves 12 de Noviembre

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