Caso Kylian Mbappé| LaLiga mantiene contacto con autoridades chinas tras la polémica

Las palabras del delantero francés han motivado que la liga española se acerque al gobierno chino.

España/El presidente de LaLiga, Javier Tebas, afirmó este lunes que sigue "hablando con las autoridades chinas" tras la polémica por las palabras de Kylian Mbappé sobre el exdirigente chino Mao Zedong.

Esas palabras llevaron a la televisión pública china a no emitir partidos de LaLiga durante el fin de semana, mientras el servicio en streaming Migu omitió el Racing de Santander-Real Madrid.

La polémica arrancó a comienzos de semana con la difusión de un vídeo en el que el delantero francés del Real Madrid habla de un meme del que es protagonista, que lo asocia, según él, con un "dictador chino", en referencia a montajes en los que se coloca su rostro sobre imágenes emblemáticas de Mao Zedong.

Este último es una figura central de la historia china, descrito oficialmente como un héroe pese a capítulos muy oscuros y a los millones de muertes que los historiadores vinculan con su ejercicio del poder.

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Tanto Mbappé, como LaLiga y el Real Madrid ya expresaron sus disculpas por las palabras del delantero francés, que llevaron a tres marcas chinas a cortar sus contratos con el jugador.

"Por ahora, hay que esperar y ver la situación", dijo Tebas a la prensa en un foro en Barcelona.

"Yo estoy hablando con las autoridades chinas, tanto en Madrid como en Pekín y vamos a esperar", explicó el presidente de LaLiga, quien reconoció que el boicot chino supone un problema para sus patrocinios.

Tebas insistió en recordar que "hay muy buenas relaciones" con China y en destacar la buena sintonía que existe con la televisión pública china.

"Tenemos una estrategia desde hace unos años con autoridades políticas y deportivas de China", añadió Tebas.