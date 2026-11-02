Champions League| LASK Linz vs Slovan Bratislava: Andrade, Blackman y Martínez; panameños chocan en el torneo de clubes

Andrés Andrade, César Blackman y Cristian Martínez le pondrán el toque panameño a un partido correspondiente a la cuarta jornada de la fase preliminar de la Champions.

Panamá/El fútbol panameño tendrá una representación especial en el compromiso que disputarán el LASK Linz de Austria y el Slovan Bratislava de Eslovaquia, por la UEFA Champions League. Tres futbolistas canaleros aparecen como protagonistas de un encuentro que despierta un interés particular en Panamá: Andrés Andrade, por el conjunto austríaco, y César Blackman y Cristian Martínez, por el equipo eslovaco.

El duelo ofrecerá una oportunidad para que los internacionales panameños demuestren su calidad en uno de los escenarios más importantes del fútbol europeo, en una competición que reúne a clubes y jugadores de primer nivel.

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Lo que aportan

Andrés Andrade : El defensor panameño tendrá la responsabilidad de aportar solidez en la última línea del conjunto austríaco. Su capacidad para anticipar, disputar los duelos y contribuir a la salida desde el fondo será importante ante un rival que necesita reaccionar en Europa.

: El defensor panameño tendrá la responsabilidad de aportar del conjunto austríaco. Su para anticipar, disputar los duelos y contribuir a la salida desde el fondo será importante ante un rival que necesita reaccionar en Europa. César Blackman : Es una de las piezas panameñas de mayor interés en el encuentro. El lateral aparece entre los futbolistas habituales del equipo eslovaco en la competición y su experiencia internacional será fundamental para intentar contener los ataques del LASK y proyectarse ofensivamente.

: Es una de las en el encuentro. El lateral aparece entre los futbolistas habituales del equipo eslovaco en la competición y su será fundamental para intentar contener los ataques del y proyectarse ofensivamente. Cristian Martínez: El mediocampista completa la representación panameña del conjunto visitante. Su capacidad para trabajar en la zona central, recuperar balones y ofrecer alternativas en la distribución puede ser un recurso importante para el entrenador Yaya Touré.

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Contexto del partido

El LASK llega con argumentos para asumir el favoritismo. Su victoria por 3-2 como visitante frente al Sporting de Portugal, en la jornada anterior, representó un impulso importante para el equipo austríaco, que consiguió sus primeros tres puntos en la fase de liga.

Por su parte, el Slovan Bratislava afronta un compromiso de mucha exigencia. El equipo eslovaco viene de caer 4-0 frente a la Roma y necesita mejorar considerablemente su rendimiento defensivo y su capacidad para generar peligro en ataque.

Hay un dato que favorece a los locales: el Slovan ha perdido sus cuatro visitas anteriores a clubes austríacos, encajando 14 goles. Además, este será el primer enfrentamiento oficial entre ambos equipos

Para el LASK, ganar significaría consolidar su recuperación y acercarse a la zona de clasificación a las rondas eliminatorias. Para el Slovan, sumar puntos fuera de casa sería vital para mantener vivas sus aspiraciones europeas.

Datos esenciales