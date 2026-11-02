Julieta Escobar inicia la participación de Panamá en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

Panamá/La judoca Julieta Escobar representó a Panamá en el tatami de los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, convirtiéndose en la primera atleta nacional en entrar en competencia durante esta cita deportiva.

Escobar debutó en la categoría de -52 kilogramos con una contundente victoria ante Deann Walton, de Barbados, a quien derrotó por Ippon en apenas seis segundos, en el combate correspondiente a los octavos de final.

En los cuartos de final, la panameña se enfrentó a la eslovaca Vivien Vadovicova, quien logró imponerse y avanzar a la siguiente ronda.

Posteriormente, Escobar disputó el repechaje ante Jobe Alima, de Gambia, en un intenso combate que se extendió hasta el Golden Score, donde finalmente concluyó su participación en la competencia.

De esta manera, Julieta Escobar abrió la participación panameña en Dakar 2026, dejando en alto los colores nacionales en el escenario juvenil internacional.

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Método de evaluación

Los combates de judo se puntúan en función del control, la fuerza y la velocidad con la que se ejecutan las técnicas, ya sea de pie (Tachi-waza) o en el suelo (Ne-waza).

Puntuaciones principales

Actualmente existen dos puntuaciones en el reglamento internacional (IJF):

Ippon (Punto completo): Finaliza el combate al instante. Se otorga por:

Finaliza el combate al instante. Se otorga por: Un derribo ejecutado con fuerza, velocidad, control y donde el oponente cae sobre su espalda.

y donde el oponente cae sobre su espalda. Inmovilizar al oponente en el suelo ( Osaekomi ) durante 20 segundos.

en el suelo ( ) durante 20 segundos. Rendición del oponente mediante una luxación de codo ( Kansetsu-waza ) o estrangulación ( Shime-waza ).

( ) o ( ). Waza-ari (Medio punto): Se otorga cuando un derribo cumple parcialmente los criterios de Ippon (falta velocidad o la caída es lateral/parcial de espalda), o por mantener una inmovilización entre 10 y 19 segundos.

Se otorga cuando un derribo cumple parcialmente los criterios de Ippon (falta velocidad o la caída es lateral/parcial de espalda), o por mantener una inmovilización entre 10 y 19 segundos. Waza-ari-awasete-ippon: Si un judoka acumula dos Waza-ari en el mismo combate, se convierte en Ippon y gana el combate automáticamente.

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Sanciones (Penalizaciones)

Las faltas no otorgan puntos directos al rival, pero determinan el resultado del combate:

Shido: Pasividad, evitar el agarre, salir del área de combate o agarres no permitidos. Se hace una advertencia y el combate continúa.

Pasividad, evitar el agarre, salir del área de combate o agarres no permitidos. Se hace una y el combate continúa. Hansoku-make: Acumulación de 3 Shido, acciones peligrosas para la integridad del rival o agarres a las piernas. Se hace una descalificación directa e inmediata. El oponente gana por Ippon.

Duración y tiempo extra

Tiempo regular: El combate dura 4 minutos de tiempo real (hombres y mujeres). Si un judoka tiene más Waza-ari al agotarse el tiempo, gana.

El combate dura de tiempo real (hombres y mujeres). Si un judoka tiene más al agotarse el tiempo, gana. Golden Score (Técnica de oro): Si al terminar el tiempo regular hay empate en puntuaciones (o no hay puntos), el combate entra en tiempo indeterminado sin límite. El primer judoka en conseguir una puntuación (Waza-ari o Ippon) o en provocar la descalificación del rival por un tercer Shido gana de inmediato.

Información del COP