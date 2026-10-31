Panamá desfila con orgullo en la apertura de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

Los 18 atletas del Team Panamá, en ocho disciplinas, abren una cita olímpica histórica por ser la primera en suelo africano.

Panamá/La delegación de Panamá participó con entusiasmo y alegría en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, que se celebra este sábado. Los atletas panameños Lia Córdoba y Raúl Antadillas desfilaron ondeando con orgullo la bandera de Panamá.

Una nueva generación de deportistas representará al país en esta cita multideportiva impulsada por el Comité Olímpico Internacional (COI) para atletas de entre 14 y 18 años. El evento, que se disputa del 31 de octubre al 13 de noviembre, es la primera justa olímpica celebrada en el continente africano.

Un hito aplazado

La cuarta edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud estaba fijada originalmente para 2022, pero fue postergada por la pandemia de COVID-19. Para el Team Panamá, Dakar 2026 es el último gran compromiso del año, tras participar en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

La delegación: 18 atletas en 8 disciplinas

Esgrima: Caleb Caldito

Caleb Caldito Boxeo: Lía Córdoba

Lía Córdoba Atletismo: Franklin Rodríguez

Franklin Rodríguez Gimnasia Artística: Aylin Goon Lan

Aylin Goon Lan Natación: Karla Carrizo y Raúl Antadillas

Karla Carrizo y Raúl Antadillas Taekwondo: Natalia Pérez

Natalia Pérez Judo: Julieta Escobar

Julieta Escobar Futsal masculino: selección de 10 atletas

Evolución del Team Panamá

Singapur 2010: debut con 7 atletas en atletismo, baloncesto y deporte ecuestre.

debut con en atletismo, baloncesto y deporte ecuestre. Nankín 2014: la delegación creció a 8 atletas , en atletismo, gimnasia, golf y natación.

la delegación creció a , en atletismo, gimnasia, golf y natación. Buenos Aires 2018: 16 atletas. Marissa Thompson conquistó el oro en deporte ecuestre y es la única medallista olímpica juvenil en la historia del país.

Plataforma de formación y proyección

El Comité Olímpico de Panamá (COP) y el COI destacan que esta cita sirve como espacio de formación integral, intercambio cultural y vivencia de valores como la excelencia, la amistad y el respeto. Además, ha sido un trampolín hacia el alto rendimiento: María Fernanda Far (Río 2016) y Arturo Deliser (París 2024) pasaron por la justa juvenil y luego compitieron en Juegos Olímpicos absolutos.

Para los 18 representantes en Dakar, Senegal es el primer paso firme en la construcción de su propio legado deportivo.