Mundial femenino Sub17 resultados | RPD de Corea demuestra su poderío ante EE. UU. y se definen las semifinalistas

La selección norcoreana goleó 3-0 al conjunto estadounidense en el partido estelar transmitido por TVMax, en una jornada de cuartos de final llena de emociones en Rabat.

Panamá/En el duelo más esperado de la jornada de cuartos de final, sintonizado por la pantalla de TVMAX, la RPD de Corea brindó una exhibición de efectividad al derrotar por 3-0 a la selección de Estados Unidos en el Campo 2 del Complejo de Fútbol Mohammed VI en Rabat.

El equipo asiático tomó la delantera a los 30 minutos por intermedio de RI Ui Gyong. Antes de ir al descanso, RI Ye Rim amplió la ventaja al minuto 45'+4' en el tiempo añadido de la primera mitad. En el complemento, RI Ui Gyong reapareció al minuto 56' para sellar su doblete personal y decretar la goleada 3-0 definitiva, asegurando el pase a semifinales para las norcoreanas.

Resumen General de los Cuartos de Final