Mundial femenino Sub17 resultados | RPD de Corea demuestra su poderío ante EE. UU. y se definen las semifinalistas
La selección norcoreana goleó 3-0 al conjunto estadounidense en el partido estelar transmitido por TVMax, en una jornada de cuartos de final llena de emociones en Rabat.
Panamá/En el duelo más esperado de la jornada de cuartos de final, sintonizado por la pantalla de TVMAX, la RPD de Corea brindó una exhibición de efectividad al derrotar por 3-0 a la selección de Estados Unidos en el Campo 2 del Complejo de Fútbol Mohammed VI en Rabat.
El equipo asiático tomó la delantera a los 30 minutos por intermedio de RI Ui Gyong. Antes de ir al descanso, RI Ye Rim amplió la ventaja al minuto 45'+4' en el tiempo añadido de la primera mitad. En el complemento, RI Ui Gyong reapareció al minuto 56' para sellar su doblete personal y decretar la goleada 3-0 definitiva, asegurando el pase a semifinales para las norcoreanas.
Resumen General de los Cuartos de Final
- Japón 1-0 Ghana: En el Campo 1, la selección de Japón logró una ajustada victoria por 1-0 ante Ghana. El único gol del compromiso fue anotado por Nanami KURITA al minuto 54' de la segunda parte.
- Brasil 2-1 RP China: En un choque de alta intensidad en el Campo 3, Brasil vino de atrás para imponerse 2-1 a la RP China. La escuadra china se puso en ventaja con un gol de WU Yichen al minuto 42'. Sin embargo, la gran figura de la verdeamarela, HELENA, lideró la remontada con un doblete decisivo a los minutos 46' y 87'.
- Nigeria 1-0 Venezuela: En el Campo 4, Nigeria dejó en el camino a Venezuela tras ganar 1-0 con un agónico tanto. La atacante Azeezat ODUNTAN convirtió el gol del triunfo al minuto 89' para mandar a las nigerianas a la siguiente ronda.