Real Madrid vs RB Leipzig resultado de Champions League | Los merengues golearon en casa

El equipo de Mourinho suma su tercera victoria en igual número de jornadas y se acerca a los ocho primeros puestos, que dan boleto directo a octavos.

Panamá/El Real Madrid derrotó 4-1 al RB Leipzig en el estadio Santiago Bernabéu y mantuvo su paso perfecto en la UEFA Champions League 2026-2027, al sumar su tercera victoria consecutiva en la fase de liga.

El conjunto dirigido por José Mourinho continúa su camino en busca de terminar entre los ocho primeros puestos, que otorgan la clasificación directa a los octavos de final.

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El equipo merengue llegaba al compromiso con seis puntos, después de vencer al Inter y a la Roma, y volvió a demostrar su capacidad ofensiva ante un Leipzig que buscaba recuperarse de la goleada 6-1 sufrida frente al Bayern Múnich.

Cuatro goles en una segunda parte decisiva

El marcador se abrió al minuto 43, cuando Bernardo Silva adelantó al Real Madrid justo antes del descanso, dando ventaja a los locales en un momento clave del encuentro.

En la segunda mitad, Arda Güler amplió la diferencia al minuto 52 con un remate de cabeza, tras una asistencia de Kylian Mbappé, para colocar el 2-0 y aumentar la presión sobre el conjunto alemán.

El Leipzig resistió durante buena parte del complemento, pero el tramo final estuvo marcado por una sucesión de goles. Al minuto 83, Mbappé anotó el tercer tanto madridista tras recibir un pase de Yan Diomandé.

La respuesta alemana llegó dos minutos después, cuando Tidiam Gomis descontó al 85, luego de una asistencia de Christoph Baumgartner. Sin embargo, la reacción del Leipzig no tuvo continuidad y, al minuto 87, Yan Diomandé estableció el 4-1 definitivo tras una asistencia de Brahim Díaz.

El Madrid sigue firme en la fase de liga

Con este resultado, el Real Madrid suma nueve puntos de nueve posibles y mantiene su pleno de victorias en la competición europea. El conjunto blanco buscará sostener este rendimiento para consolidarse entre los equipos que avanzarán directamente a los octavos de final.

Por su parte, el RB Leipzig continúa comprometido en la clasificación después de encajar una nueva derrota europea, que se suma al duro revés sufrido ante el Bayern Múnich.

El triunfo permite al Real Madrid reforzar su confianza de cara a los próximos compromisos de la Champions League, mientras que el Leipzig tendrá que corregir sus problemas defensivos para recuperar terreno en la fase de liga.

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