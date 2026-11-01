Aldrid Tejada, 'jocketa' panameña sufrió una grave caída ¿cuál es su condición actual?

Panamá/La 'joqueta' panameña Aldrid Tejada permanece bajo vigilancia médica luego del accidente que se registró el jueves 29 de octubre en la séptima carrera de la jornada en el Hipódromo Presidente Remón.

La jinete presenta tres costillas fracturadas, lesión en la clavícula y fractura en la zona pélvica, por lo que tendrá que pasar por el quirófano.

Cómo se dio la caída

En plena carrera, el ejemplar Sol Polizón, el número 3, sufrió una fractura en una mano (pata delantera) y quedó comprometido en la pista. En medio de la confusión, On Fire tropezó con el caballo que montaba Tejada y terminó cayendo sobre la jinete, quien resultó con lesiones de consideración.

Parte médico

A Tejada se le colocó un drenaje torácico para evacuar la sangre acumulada alrededor de los pulmones. Continúa en atención especializada, mientras el equipo médico monitorea su evolución.

Otro jinete afectado

En el mismo percance también resultó lesionado el jinete Josué Osorio, quien se encuentra estable y se recupera en su residencia.

A Aldrid también la recordamos en uno de los segmentos exclusivos de TVN Noticias "Gente Que Inspira".