Champions League resultado | Andrés Andrade y el LASK sumaron 3 puntos en Portugal

El LASK remontó para imponerse 3-2 al Sporting de Lisboa, con el panameño Andrés Andrade como titular durante los 90 minutos.

Panamá/El LASK remontó y venció 3-2 al Sporting de Lisboa, en un encuentro en el que el conjunto austriaco reaccionó después de comenzar en desventaja desde el minuto 5. El defensor panameño Andrés Andrade fue titular y disputó los 90 minutos como central, contribuyendo al triunfo de su equipo.

El Sporting tomó la ventaja temprano por medio de Luis Suárez, quien convirtió un penal al minuto 5. Sin embargo, el LASK respondió al 15 con un tanto de Christoph Lang, tras una asistencia de Kasper Jorgensen, para establecer el empate 1-1 con el que ambos equipos se marcharon al descanso.

En la segunda parte, el conjunto austriaco consiguió inclinar el partido a su favor. Sasa Kalajdzic marcó el 2-1 al minuto 63, luego de recibir un pase de Robert Ljubicic, y cinco minutos después Krystof Danek amplió la ventaja a 3-1 con una asistencia de Samuel Adeniran.

El Sporting intentó reaccionar en el tramo final y Luis Suárez volvió a marcar al minuto 89, completando su doblete de la noche. No obstante, el equipo portugués no encontró el gol del empate y terminó cediendo los tres puntos ante el LASK.

Los números de Andrés Andrade

El defensor panameño Andrés Andrade recibió una calificación de 6.8 en Flashscore tras completar el partido. En el apartado defensivo, ganó cinco de nueve duelos (56 %), incluidos los dos enfrentamientos aéreos que disputó. Además, registró cuatro despejes, una intercepción y dos recuperaciones.

Con el balón, el zaguero completó 27 de 32 pases, para una efectividad del 84 %, y tuvo 47 contactos con la pelota. En el aspecto defensivo individual, fue superado en tres ocasiones.

En ataque, Andrade intentó dos remates, uno de ellos de cabeza, pero ninguno encontró la portería. Su registro de goles esperados (xG) fue de 0.15.

La victoria representa un resultado importante para el LASK, que encontró en su reacción ofensiva la fórmula para remontar ante el Sporting. Para Andrade, completar los 90 minutos como titular supone una nueva participación en el fútbol europeo, en una jornada en la que su equipo consiguió imponerse en un partido de cinco goles.