LPF Apertura 2026 | Tabla de posiciones luego de 14 jornadas disputadas en la Liga Panameña de Fútbol

Plaza Amador y San Francisco lideran las conferencias Este y Oeste, respectivamente. Con seis equipos en cada zona, la lucha por los puestos de clasificación entra en su etapa decisiva, cuando restan dos jornadas para completar la fase regular del torneo.

Panamá/El Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) se acerca a su desenlace en la fase regular. Después de disputadas 14 jornadas, los equipos cuentan con dos partidos más para definir su posición en la clasificación y conocer quiénes avanzarán directamente a las semifinales y cuáles deberán disputar la ronda de playoffs.

El formato establece que los tres primeros equipos de cada conferencia clasifican a la siguiente fase. Sin embargo, existe una diferencia importante: el conjunto que termine en el primer lugar de cada zona asegurará su boleto directo a las semifinales, mientras que los equipos ubicados en la segunda y tercera posición tendrán que enfrentarse en la ronda de playoffs para buscar su clasificación.

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Plaza Amador domina la Conferencia Este

En la Conferencia Este, Plaza Amador mantiene el liderato con 33 puntos, producto de 10 victorias, tres empates y una derrota. Los placinos también presentan una diferencia de goles de +19, con 35 tantos anotados y 16 recibidos.

El segundo puesto pertenece al Deportivo Árabe Unido, que acumula 23 unidades, mientras que UMECIT FC ocupa la tercera posición con 21 puntos. Ambos equipos se encuentran actualmente en zona de playoffs.

La pelea por los puestos de clasificación todavía mantiene a otros clubes con posibilidades de modificar el panorama. Tauro, con 20 puntos, marcha cuarto y está a solo una unidad de UMECIT, por lo que sus próximos compromisos serán determinantes para intentar meterse entre los tres primeros.

Más atrás aparecen Sporting San Miguelito, con 17 unidades, y Alianza, con 14, equipos que necesitan cerrar con resultados positivos sus dos últimas presentaciones.

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San Francisco encabeza la Conferencia Oeste

En la Conferencia Oeste, San Francisco se encuentra en la primera posición con 26 puntos, después de conseguir ocho triunfos, dos empates y cuatro derrotas. Los Monjes tienen una diferencia de goles de +9.

Veraguas ocupa el segundo lugar con 24 unidades, mientras que el Club Atlético Independiente (CAI) completa los tres primeros puestos con 20 puntos.

La situación más interesante se presenta en la disputa por el liderato y las posiciones de playoffs. Veraguas United está a dos puntos de San Francisco, por lo que todavía puede aspirar a terminar primero y conseguir el boleto directo a semifinales.

CAI, por su parte, deberá defender su tercera posición ante Universitario, que suma 14 puntos. Herrera tiene 11 unidades y Unión Coclé cierra la clasificación con cinco.

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Dos jornadas que pueden cambiar el panorama

Con solamente dos fechas pendientes, cada resultado tendrá un peso importante en la definición de las conferencias. Plaza Amador y San Francisco llegan como líderes, pero todavía deben confirmar sus posiciones para asegurar el acceso directo a las semifinales.

En el Este, Tauro representa la principal amenaza para UMECIT en la lucha por ingresar a los tres primeros, mientras que en el Oeste la atención estará puesta en la pelea entre San Francisco y Veraguas por el primer lugar, además de la disputa por el tercer puesto.

La cuenta regresiva está en marcha. Restan dos jornadas para conocer a los seis equipos clasificados, con dos boletos directos a semifinales y cuatro clubes que tendrán que superar la ronda de playoffs para continuar en la lucha por el título del Apertura 2026.